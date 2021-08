Inter, il messaggio di Eriksen: «Torno in campo tra 4-5 mesi»

Nella giornata di ieri, Christian Eriksen è tornato a Milano e ha lanciato un messaggio di fiducia ai suoi compagni di squadra

La bella notizia in casa Inter riguarda il ritorno a Milano di Christian Eriksen. Il fantasista danese si è recato in gran segreto alla Pinetina nelle scorse ore salutando la squadra, la dirigenza e il nuovo tecnico Inzaghi.

Come riporta il Corriere dello Sport, Eriksen avrebbe detto una frase ai compagni: «Mi è andata bene… Tra quattro-cinque mesi tornerò a giocare». L’ex Tottenham quanto mai voglio di ritornare in campo, anche se resta da vedere se lo farà sempre in Serie A o sarà costretto a lasciare l’Italia. Se Eriksen non dovesse rimuovere il defibrillatore, infatti, non potrebbe continuare a giocare nel nostro campionato, ma solo all’estero. Il fantasista non ha sostenuto visite specialistiche in Italia tornando subito in patria, ma resterà in stretto contatto con l’Inter e il Dottor Volpi. Eriksen si sottoporrà a nuovi esami nei prossimi mesi per capire quanti margini ci siano per in effettivo ritorno all’attività agonistica.