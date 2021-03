Inter, in caso di cessione ipotesi nuovo stadio senza il Milan

Il progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan non si sblocca, ma se il club nerazzurro dovessero essere ceduto tutto potrebbe cambiare

Il progetto per il nuovo stadio di Milan, in collaborazione tra Inter e Milan è ancora fermo. La questione è spinosa e, in vista delle prossime elezioni di ottobre, le attuali forze politiche vorrebbero lasciarne mandato al prossimo sindaco.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, qualcosa potrebbe cambiare nel momento in cui l’Inter dovesse essere ceduta da Suning. In quel caso, infatti, i nuovi proprietari potrebbero prendere la decisione di rivedere il progetto e costruire uno stadio senza la presenza dei cugini rossoneri.