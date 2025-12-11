Infortunio Acerbi, non arrivano delle buone notizie per il difensore nerazzurro: il comunicato del club dopo gli esami effettuati sul giocatore

Infortunio Acerbi: niente stiramento o lesioni gravi, ma confermato il risentimento muscolare. Possibile uno stop non breve per lui

L’infortunio di Acerbi rappresenta una vera e propria tegola per l’Inter, che perde uno dei suoi uomini più esperti proprio nel momento in cui la stagione entra nella fase più intensa. Durante il primo tempo della sfida di Champions League contro il Liverpool, una gara già complicata di per sé, il difensore nerazzurro ha avvertito un dolore improvviso che lo ha costretto a chiedere il cambio. La preoccupazione è stata immediata, sia in campo sia tra i tifosi, consapevoli dell’importanza del centrale nella struttura difensiva del gruppo guidato da Cristian Chivu.

Questa mattina Acerbi si è sottoposto agli esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, un passaggio fondamentale per comprendere la reale entità del problema. L’esito, comunicato direttamente dal club di Viale della Liberazione, ha purtroppo confermato le sensazioni negative filtrate nell’immediato post-partita: l’infortunio di Acerbi è stato diagnosticato come un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Un quadro clinico che, sebbene non parli di una lesione grave, richiederà un periodo di stop e di recupero graduale per evitare ricadute.

Lasciando San Siro dopo la partita, Acerbi aveva fatto intuire che le sue condizioni non fossero buone: lo si è visto affaticato, visibilmente infastidito, e a chi gli chiedeva aggiornamenti aveva risposto con un’espressione eloquente che parlava più di mille parole. Questo ha alimentato fin da subito la preoccupazione attorno al difensore, che rappresenta un pilastro della retroguardia interista per leadership, esperienza e capacità di lettura delle situazioni di gioco.

Per Cristian Chivu, l’infortunio di Acerbi apre ora una fase di piena emergenza nel reparto arretrato. L’Inter dovrà fare a meno del suo veterano per un periodo non ancora definito, ma che potrebbe essere significativo considerando il calendario fitto tra campionato e coppe. Il tecnico sarà chiamato a ridisegnare gli equilibri difensivi, affidandosi probabilmente a soluzioni alternative o a una rotazione più intensa dei giocatori disponibili.

Il comunicato ufficiale del club ha confermato la diagnosi: «Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra». Una nota asciutta ma chiara, che non lascia spazio ai dubbi e costringe l’Inter a prepararsi a qualche settimana complicata.

L’infortunio di Acerbi arriva nel momento meno opportuno, ma la speranza del club è di recuperarlo quanto prima, senza rischiare nuove soste. In attesa del suo rientro, la difesa nerazzurra dovrà stringere i denti.