Infortunio Thuram, buone notizie per l’Inter: il francese è rientrato in gruppo. Sarà convocato contro il Verona? Le condizioni del francese

Infortunio Thuram: l’attaccante francese torna ad allenarsi con il gruppo. Il centravanti punta ad una convocazione già nel weekend.

Arrivano finalmente buone notizie da Appiano Gentile per l’Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Dopo alcune settimane di stop dovute all’infortunio Thuram rimediato nella gara di Champions League contro lo Slavia Praga, l’attaccante francese ha svolto l’intera seduta insieme ai compagni, mostrando segnali molto positivi sul piano fisico e mentale.

L’infortunio di Thuram, di natura muscolare, aveva costretto il numero 9 nerazzurro a saltare due partite di campionato particolarmente delicate, contro Napoli e Fiorentina. L’assenza del centravanti si era fatta sentire, soprattutto per la sua capacità di creare spazi, legare il gioco offensivo e rendersi pericoloso in area di rigore. Ora, però, il peggio sembra alle spalle: come riportato da Sky Sport, il giocatore ha completato senza problemi l’allenamento e appare pronto a rientrare tra i convocati già per la prossima giornata di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Condizioni fisiche in netto miglioramento

Secondo gli inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Thuram ha mostrato una condizione atletica in netto miglioramento. Lo staff medico dell’Inter, dopo aver monitorato con attenzione ogni fase del recupero, ha espresso grande soddisfazione per i progressi del francese. L’obiettivo di Chivu è averlo a disposizione per la prossima sfida di campionato: resta da capire se il tecnico deciderà di schierarlo subito dal primo minuto o preferirà gestirlo con cautela, magari concedendogli uno spezzone di gara per evitare ricadute.

Un rientro fondamentale per la corsa scudetto

Il recupero dall’infortunio di Thuram rappresenta una notizia cruciale per l’Inter. L’attaccante ex Borussia Mönchengladbach, autore di un avvio di stagione straordinario, è infatti uno dei punti fermi del reparto offensivo nerazzurro. La sua intesa con Lautaro Martínez è una delle armi più efficaci del gioco interista, e il suo ritorno potrebbe ridare fluidità e imprevedibilità all’attacco dopo alcune partite in cui la squadra aveva faticato a trovare continuità sotto porta.

Con l’infortunio di Thuram ormai alle spalle, Chivu può finalmente sorridere: il rientro del francese non solo rafforza l’organico in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League, ma restituisce fiducia e soluzioni a un’Inter determinata a restare protagonista nella corsa scude