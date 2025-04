Inter, Inzaghi studia la formazione per la Coppa Italia: uno sguardo al derby, ma con un occhio alla Champions

Inter, le scelte di Inzaghi per la sfida di Coppa Italia di domani sera: il tecnico ragiona sulla formazione per il derby, ma con un occhio alla Champions

Simone Inzaghi sta ancora valutando la formazione per il match di Coppa Italia Milan Inter, in programma domani. Dopo l’allenamento pomeridiano, la squadra resterà in ritiro a Appiano Gentile, dove il tecnico rifletterà sulle scelte da fare. Lautaro Martinez non verrà convocato per non rischiarlo, con l’obiettivo di averlo pronto per la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. In attacco, Marcus Thuram sarà il punto di riferimento, mentre la presenza di Marko Arnautovic dipenderà dall’esito dell’allenamento odierno, dopo un infortunio subito nell’ultima partita contro l’Udinese.

A centrocampo, come riportato da la Gazzetta dello Sport, Barella e Calhanoglu sono confermati, mentre Mkhitaryan dovrebbe completare il reparto, vista l’indisponibilità di Asllani per squalifica. In difesa, Dimarco sarà titolare, supportato da Bastoni. L’allenatore sembra intenzionato a schierare una formazione abbastanza stabile, con l’idea di utilizzare Mkhitaryan con regolarità fino alla sfida contro il Bayern.