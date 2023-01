Inter, Inzaghi: «Dobbiamo migliorare partita dopo partita. Brozovic? Calhanoglu...»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli

«Dzeko? Sta facendo benissimo. Ha tantissime caratteristiche importanti e ci sta aiutando in questa rincorsa che parte da lontano. Abbiamo battuto il Napoli e questa è una grande iniezione di fiducia per noi. Champions? Passare nel girone dove eravamo noi vuol dire aver fatto un grande lavoro. Noi dobbiamo cercare di migliorare sempre partita dopo partita senza vedere cosa fanno gli altri. Mancano tantissime partite e con questa sosta per i Mondiali è qualcosa di nuovo per tutti e noi dobbiamo fare soltanto più punti possibili. Poi contiamo di recuperare Brozovic, ma anche Calhanoglu ha fatto un lavoro davvero importante».