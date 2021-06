Inter, Inzaghi è arrivato a Milano: si attende l’ufficialità

Simone Inzaghi è sbarcato a Milano. Ora si attende il comunicato ufficiale da parte dell’Inter

Simone Inzaghi è a Milano. In attesa che l’Inter comunichi ufficialmente la firma dell’allenatore, il tecnico ex Lazio è arrivato poco fa nella stazione centrale del capoluogo lombardo.

Inzaghi, partito in mattinata da Roma, è salito a bordo di una macchina e andrà adesso ad Appiano Gentile per incontrare la dirigenza nerazzurra e potrà poi iniziare la sua nuova avvenuta come allenatore della squadra campione d’Italia.

A breve è atteso l’annuncio ufficiale.