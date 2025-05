Inter, rimangono le sirene saudite per Simone Inzaghi: l’Al-Hilal rimane vigile, le ultime

Inter, l’Al-Hilal non molla il pressing su Simone Inzaghi: pronta la super offerta per far vacillare il tecnico dell’Inter, le ultime

La situazione tra Simone Inzaghi e l’Al Hilal resta aperta, ma l’Inter non intende prendere in considerazione l’addio del suo allenatore. Anzi, il club nerazzurro sta già progettando il futuro con lui e ha in programma di proporgli un rinnovo di contratto, con un adeguamento economico rispetto all’attuale scadenza del 2026. Come riportato da la Gazzetta dello Sport Nonostante le voci sull’offerta milionaria arrivata dall’Arabia Saudita — stimata intorno ai 50 milioni complessivi per due stagioni, cioè 25 milioni netti all’anno, circa quattro volte lo stipendio attuale — la società non ha mai discusso seriamente di questa possibilità con Inzaghi, soprattutto ora che si avvicina la finale di Champions League contro il PSG. Il club preferisce concentrarsi sulla partita più importante della stagione, lasciando a Simone la scelta sul suo futuro.

L’offerta dell’Al Hilal rappresenta per Inzaghi una scelta di vita importante, che coinvolge anche la sua famiglia, la quale avrebbe già visitato Riyad per valutare la logistica, le scuole e la casa. A dispetto delle indiscrezioni secondo cui il tecnico avrebbe già accettato, non è ancora arrivata alcuna decisione definitiva, e il risultato della finale potrebbe influenzare la sua scelta. L’Inter, tuttavia, non si fa distrarre e resta ferma nella volontà di confermare Inzaghi, con l’obiettivo di proseguire il progetto tecnico e il mercato seguendo le sue idee. Il futuro dell’allenatore e della panchina nerazzurra sarà chiarito solo dopo il 31 maggio, ma per ora l’unico tema all’ordine del giorno resta la preparazione per la sfida contro il PSG.