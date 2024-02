Inter, Inzaghi ne cambia quattro per la Juve: le ultime di formazione

Simone Inzaghi ha già in testa la formazione dell’Inter anti Juve e nella strategia del turnover ha fatto riposare diversi giocatori contro la Fiorentina

Tralasciando i due assenti squalificati, Calhanoglu e Barella, il tecnico piacentino ha fatto riposare Dimarco – non è entrato nei 90′ di Firenze – e solo in parte Acerbi. Contro i bianconeri saranno loro i quattro cambi di formazione rispetto all’ultima gara. Una nuova linfa fresca e riposata per giocarsi il match più importante della stagione, fino a questo momento, con tutti i suoi tenori in campo.