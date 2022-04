Inter, Inzaghi: «Successo fondamentale per la classifica. L'attacco...»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro i liguri

VITTORIA – «Penso che sia stata una vittoria di maturità e di lucidità, perché sapevamo che non era facile e il primo tempo è stato un po’ bloccato. Non mi sono piaciuti i primi 10 del secondo tempo però credo che per quello fatto abbiamo ottenuto una vittoria importante per la classifica».

LA PANCHINA – «E’ importante avere giocatori così. Dopo tanto tempo avevo finalmente tutta la rosa e avevo possibilità di scegliere. C’era anche Caicedo che sta molto bene e meriterebbe dello spazio».

FORZA OFFENSIVA – «A noi piace andare in verticale e giocare così. Abbiamo creato nelle ultime partite ma penso che a livello di numeri anche quando non abbiamo vinto creavamo comunque tantissimo. Ti dà morale e fiducia vincere».

COPPIE D’ATTACCO – «Tutti gli attaccanti sono compatibili tra di loro, hanno giocato insieme Lautaro e Dzeko, poi Sanchez e Correa. L’importante è che giochino così».

