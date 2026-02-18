Inter Juve, il retroscena sulla frase premonitore di Bastoni nel tunnel: ecco cos’ha detto ai compagni prima di entrare in campo

Spuntano nuovi retroscena sul Derby d’Italia appena andato in archivio. Le telecamere di DAZN, attraverso il format “Bordocam”, hanno catturato un dialogo inedito avvenuto nel tunnel degli spogliatoi prima del riscaldamento di Inter-Juventus. Protagonista assoluto è Alessandro Bastoni: il difensore centrale della Nazionale ha caricato i compagni con una frase in spagnolo che, col senno di poi, suona quasi come una premonizione su quanto sarebbe accaduto in campo.

BASTONI – «Dai fratelli, nella buona e nella cattiva sorte».

A fargli eco è stato Nicolò Barella, vice-capitano dei Nerazzurri, che ha rincarato la dose incitando il gruppo a tirare fuori gli attributi per la sfida, utilizzando anch’egli l’idioma iberico. Il focus delle immagini si sposta poi sul terreno di gioco, analizzando il momento della prima ammonizione comminata al numero 95 del Biscione. La reazione di Bastoni alla decisione del direttore di gara Federico La Penna è stata di pura incredulità. Il braccetto mancino di Simone Inzaghi ha protestato vivacemente, sottolineando l’eccessiva severità del provvedimento: il fallo, infatti, era avvenuto dopo soli otto minuti di gioco e a ben settanta metri dalla porta difesa da Yann Sommer.