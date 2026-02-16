Connect with us
Inter Juve, il tunnel per gli spogliatoi diventa un ring: il parapiglia su La Penna nel mirino della Procura! Cosa rischiano i dirigenti

Published

1 ora ago

on

By

Comolli furia arbitro

Inter Juve, il parapiglia su La Penna al rientro negli spogliatoi finisce nel mirino della Procura! Cosa rischiano i dirigenti coinvolti

Il parapiglia esploso nel tunnel che conduce agli spogliatoi di San Siro, durante l’intervallo del Derby d’Italia, è finito inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento della Procura Federale. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, lo stadio destinato a ospitare la prima notte olimpica si è trasformato, per alcuni minuti concitati, in un vero e proprio ring. La tensione, scaturita dalla controversa espulsione comminata da Federico La Penna al difensore bianconero Pierre Kalulu e dalla successiva reazione del centrale nerazzurro Alessandro Bastoni, ha fatto perdere la bussola ai dirigenti della Vecchia Signora.

Al centro della scena ci sono figure apicali del club torinese. Giorgio Chiellini, dirigente ed ex capitano della Juventus, e Damien Comolli, l’uomo incaricato della gestione del mercato, rischiano sanzioni pesanti che vanno dalla multa all’inibizione. I due sarebbero stati autori di frasi irriguardose e atteggiamenti evidenti nei confronti del direttore di gara romano, il quale avrà certamente annotato tutto nel referto che finirà sul tavolo del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ma il caos non si è limitato alle proteste contro l’arbitro. Le indiscrezioni raccontano di un “tutti contro tutti” che ha coinvolto anche le panchine e le dirigenze avversarie. Luciano Spalletti, il tecnico di Certaldo alla guida della Juve, avrebbe inveito duramente contro il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, nei pressi degli spogliatoi. Parallelamente, si è registrato un faccia a faccia teso tra Riccardo Ferri, Club Manager del Biscione, e François Modesto, direttore tecnico dei piemontesi, con vecchie ruggini riemerse nel clima avvelenato del match.

Solo l’intervento della sicurezza ha evitato che le parole grosse si trasformassero in scontro fisico. Ora la palla passa alla giustizia sportiva: il giudice potrebbe decidere già domani o richiedere un supplemento d’indagine agli “007” federali presenti a bordo campo per fare piena luce su quanto accaduto in quel tunnel trasformato in arena.

