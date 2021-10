Dopo Inter-Juventus Stefan De Vrij ha commentato la partita e parlato dell’episodio del rigore

Dopo Inter–Juventus Stefan De Vrij ha commentato la partita ai microfoni di DAZN.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU INTERNEWS24

RIGORE – «C’è un grande dispiacere per il risultato, ero vicino ma non mi sembrava ci fosse niente. Poi è andato al VAR e l’ha dato, non so se fosse dentro l’area o meno»