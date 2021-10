Marelli sul rigore in Inter-Juventus: «Il Var non è moviola»

Marelli ha criticato la decisione di Valeri di assegnare il rigore in Inter-Juventus

Luca Marelli a DAZN ha criticato la decisione di Valeri di dare rigore in Inter-Juventus dopo il contatto Dumfries-Alex Sandro.

LE PAROLE – «Contatto Dumfries-Alex Sandro c’è ma Mariani fa chiaramente segno di aver visto e di andare avanti. Questo non è un chiaro ed evidente errore. E questo non è Var, questa è moviola. E il Var non è moviola. Per me questi rigori non vanno dati, Italia è fuori media europea»