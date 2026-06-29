L’Inter fa sul serio per Khalaili, l’israeliano avanza per la fascia destra: i nerazzurri sfidano il Napoli e possono approfittarne. Il punto

L’Inter accelera nella ricerca del nuovo padrone della corsia destra. Dopo l’addio di Denzel Dumfries e il mancato arrivo di Marco Palestra, finito al Chelsea, il club nerazzurro ha iniziato a valutare con decisione le alternative. Tra i nomi più caldi c’è quello di Anan Khalaili, esterno classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise, già seguito prima che si aprisse la pista per il talento dell’Atalanta.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo dell’israeliano è tornato d’attualità nei ragionamenti della dirigenza interista. Per Cristian Chivu, la fascia destra resta un ruolo centrale nel suo 3-5-2 e l’Inter non vuole arrivare al ritiro senza una soluzione chiara.

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Khalaili Inter, numeri e caratteristiche dell’esterno

Khalaili nasce come attaccante esterno, ma nella sua evoluzione tattica ha arretrato il raggio d’azione fino a diventare anche un quinto di centrocampo. Nell’ultima stagione con l’Union Saint-Gilloise ha collezionato 52 presenze in tutte le competizioni, con 6 gol e 6 assist. In Champions League è stato sempre presente, trovando anche una rete contro l’Atalanta.

Le sue caratteristiche rispondono bene alle esigenze nerazzurre: spinta offensiva, capacità di attaccare la profondità, inserimenti e disponibilità al sacrificio. Per l’Inter, che a sinistra ha un riferimento come Federico Dimarco, avere a destra un esterno capace di incidere anche negli ultimi metri sarebbe un valore aggiunto.

Khalaili Inter, derby di mercato col Napoli

Sul giocatore resta forte anche l’interesse del Napoli. Il club azzurro si è mosso verso il Belgio e ha manifestato un interesse concreto, aprendo la possibilità di un vero derby italiano di mercato. La valutazione dell’Union Saint-Gilloise si aggira intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi.

Una cifra sostenibile per l’Inter, soprattutto se confrontata con l’investimento previsto per Palestra. Per Beppe Marotta e Piero Ausilio, l’eventuale operazione Khalaili permetterebbe anche di distribuire il budget su altri reparti: portiere, difesa e centrocampo restano dossier ancora aperti.