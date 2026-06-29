Chi è Franz-Ethan Meichtry? Il Genoa ha chiuso per il gioiello del Thun: ruolo e caratteristiche

Chi è Franz-Ethan Meichtry? Il Genoa ha chiuso per il gioiello del Thun: ruolo, caratteristiche e carriera. Tutto ciò che c’è da sapere su di lui

Il Genoa è pronto ad accogliere Franz-Ethan Meichtry, centrocampista classe 2005 in arrivo dal Thun per una cifra vicina ai 3,4 milioni di euro. Un investimento importante su un profilo giovane, moderno e già abituato a prendersi responsabilità in un contesto competitivo. Il club rossoblù ha deciso di puntare su un calciatore in forte crescita, capace di unire fisicità, qualità tecnica e duttilità tattica.

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Spesso indicato anche come Ethan Meichtry, il nuovo acquisto del Genoa è nato l’8 luglio 2005 e possiede doppia nazionalità svizzera e camerunese. Alto circa 1,86 metri, destro naturale, è un centrocampista dalla struttura importante ma con caratteristiche dinamiche, più orientato alla progressione e all’inserimento che alla semplice gestione del pallone.

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Franz-Ethan Meichtry Genoa, carriera e crescita nel Thun

Meichtry è cresciuto calcisticamente tra FC Rot-Schwarz, FC Thun e FC Dürrenast, prima di rientrare stabilmente nel percorso del Thun. Nel luglio 2024 ha firmato il suo primo contratto professionistico, poi prolungato fino al 2030, a conferma della fiducia del club svizzero nelle sue qualità.

La sua esplosione è arrivata nella stagione 2024/25, quando ha contribuito alla promozione del Thun in Swiss Super League. In particolare, ha segnato il gol decisivo nella vittoria contro l’Aarau, risultato che ha certificato il ritorno del club nella massima serie svizzera dopo cinque anni. Nel 2025/26 ha poi fatto parte del gruppo protagonista dello storico titolo nazionale conquistato dal Thun, il primo nella storia della società.

Franz-Ethan Meichtry Genoa, ruolo e numeri dell’ultima stagione

Il ruolo naturale di Franz-Ethan Meichtry è quello di centrocampista centrale, ma il suo profilo è particolarmente flessibile. Può agire da mezzala, da centrocampista offensivo laterale o anche da esterno con compiti di inserimento. In alcune interpretazioni tattiche può essere utilizzato pure più largo, soprattutto a destra, sfruttando corsa, progressione e capacità di attaccare gli spazi.

Nella stagione 2025/26 ha messo insieme 35 presenze, 8 gol e 3 assist, con 23 gare da titolare nel massimo campionato svizzero. Numeri significativi per un classe 2005, che confermano la sua capacità di incidere anche in zona offensiva.

Franz-Ethan Meichtry Genoa, caratteristiche tecniche e fisiche

Fisicamente Meichtry è un centrocampista moderno: alto, longilineo, resistente e dotato di buona gamba. Non è un mediano statico, ma un giocatore di movimento, capace di accompagnare l’azione, aggredire gli spazi e arrivare alla conclusione.

Tecnicamente si distingue per “dinamismo, tiro e dribbling”. Ama ricevere tra le linee, portare palla e verticalizzare il gioco con strappi palla al piede. Non è un regista puro, né un centrocampista esclusivamente difensivo: il suo valore sta nella capacità di unire fisicità, progressione, inserimento e presenza negli ultimi metri. Per il Genoa rappresenta un investimento di prospettiva, con margini importanti per crescere in Serie A.