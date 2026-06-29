Muslera, Mondiale da incubo con l’Uruguay: errori e addio amaro alla Coppa del Mondo. Cinque Mondiali e nove papere per il portiere

Cinque Mondiali disputati, tante parate importanti, ma anche diversi errori pesanti. L’ultima immagine di Fernando Muslera con l’Uruguay nella Coppa del Mondo americana è probabilmente la più dolorosa: il portiere, 40 anni, si è auto-sostituito all’intervallo della sfida contro la Spagna, partita che ha sancito l’eliminazione anticipata della Celeste.

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A pesare sul cammino dell’Uruguay è stato anche l’errore dell’ex portiere della Lazio su un tiro non irresistibile di Alex Baena. Un episodio decisivo in una gara che ha chiuso nel modo peggiore il Mondiale della nazionale sudamericana, attesa da molti a un possibile incrocio con l’Argentina nei sedicesimi.

Muslera Uruguay, una lunga storia tra parate ed errori

Per Muslera si trattava della presenza numero 137 con la maglia della nazionale, a quasi 17 anni dal debutto nell’ottobre del 2009, e della partita numero 21 in un Mondiale. La sua prima Coppa del Mondo, in Sudafrica nel 2010, resta la più importante: l’Uruguay arrivò fino alle semifinali e il portiere fu protagonista nei quarti contro il Ghana, parando due rigori.

Anche in quel torneo, però, non mancarono alcune incertezze: dalla gara contro la Corea del Sud alla sfida con le Black Stars, fino alla finale per il terzo posto persa contro la Germania, con responsabilità sui gol di Muller e Jansen.

Muslera Uruguay, dalla Francia al nuovo flop mondiale

Nel 2014, in Brasile, l’Uruguay uscì agli ottavi contro la Colombia, senza particolari colpe del portiere. L’incubo tornò invece nel 2018, nei quarti contro la Francia, quando un tiro centrale di Griezmann si trasformò in un errore clamoroso.

In Qatar, quattro anni fa, il ct Diego Alonso gli preferì Sergio Rochet. A questo Mondiale, invece, Marcelo Bielsa ha scelto di puntare ancora su di lui: «Ha fatto una grande stagione – ha detto Bielsa – Muslera ci garantisce sicurezza e personalità, la mia decisione è stata molto pensata».

Muslera Uruguay, finale amarissimo contro la Spagna

La fiducia non è stata ripagata. Dopo l’errore contro l’Arabia Saudita e l’indecisione contro Capo Verde, è arrivato l’ultimo episodio negativo con la Spagna. Un finale triste per una carriera lunga, importante e ricca di momenti simbolici.