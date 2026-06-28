Berardi, bel gesto in vacanza a Forte dei Marmi: soccorre un giovane ferito in strada sul litorale. L’attaccante del Sassuolo eroe anche fuori dal campo

Bel gesto di Domenico Berardi durante le vacanze a Forte dei Marmi. Il capitano del Sassuolo è finito al centro delle cronache per essere intervenuto in soccorso di un giovane rimasto ferito lungo la pista ciclabile del lungomare della nota località turistica.

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Il ragazzo, sanguinante dopo una caduta in bicicletta, aveva riportato una ferita alla spalla e cercava aiuto dai passanti. Secondo quanto raccontato da Elisa Coppedé, contitolare di un bar della zona, intervistata da Il Tirreno, diverse persone sarebbero passate senza fermarsi. Il primo a prestare soccorso è stato proprio Berardi, che si trovava poco distante in bicicletta.

Berardi Sassuolo, il racconto della testimone

La donna ha ricostruito così l’episodio: «Erano circa le 14:30. Da lontano vedevo una bicicletta a terra e le persone che passavano accanto senza fermarsi. Pensavo fosse stata semplicemente abbandonata. Berardi era poco più avanti di me, in bicicletta. Si è fermato immediatamente e con uno sguardo mi ha fatto capire che c’era una persona da aiutare».

Berardi ed Elisa Coppedé hanno quindi chiamato il 118, assistito il giovane e lo hanno riparato dal sole con un ombrellone. Successivamente è intervenuta la Croce Verde, che ha trasportato il ferito d’urgenza in ospedale.