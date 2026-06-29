Juve, Spalletti rientra alla Continassa in anticipo dalle vacanze: il mercato e gli altri dossier aperti sul tavolo. Si programma il futuro

Le ferie di Luciano Spalletti sono già finite. Dopo la festa nella tenuta di famiglia La Rimessa, tra amici e ospiti speciali come Gigi Buffon, Ilaria D’Amico e Marco Masini, il tecnico della Juventus è pronto a rientrare alla Continassa per affrontare i primi dossier decisivi del mercato bianconero.

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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore Spalletti avrà un confronto diretto con l’amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali. Il rapporto tra i due viene descritto come solido, anche dopo il divorzio da Comolli, e il tecnico toscano riparte con fiducia nei confronti del nuovo vertice societario.

Juve, Kolo Muani resta il primo obiettivo per l’attacco

Il dossier più caldo riguarda Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già trovato un’intesa con la Juventus per un contratto di cinque anni da circa 5 milioni di euro a stagione. Ora resta da convincere il Paris Saint-Germain, che valuta l’operazione intorno ai 35 milioni di euro.

Il vertice tra i club potrebbe rappresentare una tappa decisiva per arrivare alla fumata bianca. Spalletti è stato rassicurato sul nome del francese, considerato un rinforzo centrale per il nuovo progetto offensivo bianconero.

Juve, nodo portiere: Spalletti spinge per Dibu Martinez

Un altro tema riguarda la porta. Dopo la bocciatura di Di Gregorio, il profilo preferito da Spalletti è Emiliano “Dibu” Martinez, campione del mondo con l’Argentina. L’Aston Villa avrebbe abbassato le richieste da 10 a 7 milioni, ma la Juventus spera in un ulteriore margine.

Le alternative restano Vicario, Milinkovic-Savic e Oblak, profili valutati nel caso in cui la pista argentina non dovesse concretizzarsi.

Juve, centrocampo e difesa da ridisegnare

A centrocampo il sogno resta Stanislav Lobotka, già allenato da Spalletti al Napoli dello scudetto. La valutazione di 30 milioni fissata da Aurelio De Laurentiis rende però l’operazione complessa.

In difesa, invece, sono attese novità: Gatti, Cabal e Cambiaso restano sotto osservazione, mentre Lucumi e Muharemovic sono i profili individuati per avviare la rivoluzione della retroguardia.