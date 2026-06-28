Sudafrica Canada, la partita di Maseko: il focus sulla prestazione dell’attaccante

Sudafrica Canada, la partita di Maseko: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante ai sedicesimi di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti annunciati di Sudafrica Canada, la gara valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Thapelo Maseko, attaccante della selezione africana che ha già realizzato un gol in questa competizione.

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La partita di Maseko

PRIMO TEMPO

Il suo sinistro ha permesso al Sudafrica di battere la Corea del Sud nell’ultima giornata del girone e di raggiungere la storica meta delle gare a eliminazione diretta. Ecco la prestazione odierna del giocatore dell’Ael Limassol, club cipriota, eroe nazionale da qualche giorno a questa parte. Hugo Broos lo impiega come esterno alto di destra nel 4-2-3-1. Nelle prime battute lo si vede impegnato soprattutto in fase di ripiegamento sulle avanzate di Millar. Al 9’ ottima chiusura in spaccata sul cross in velocità di Laryea, deviazione in angolo ad annullare un’azione in velocità del Canada. Al 10’ riceve palla in avanti, ma è un po’ troppo isolato e si limita a semplice tocco all’indietro. Al 12’ prova azione sull’esterno ma cade; pochi secondi dopo spalle alla porta in aiuto ai compagni subisce un fallo. Buon ripiegamento al 18’ e pulizia nel palleggio con i compagni. Al 21’ prova un controllo di suola per andarsene, viene fermato implacabilmente. Al 22’ viene lanciato, entra in area e di fronte al raddoppio è costretto a servire all’indietro Mokoena, la promettente opportunità sfuma. Al 29′ è elegante a centrocampo nel controllare un pallone vagante e nel servire un compagno. Al 35′ nuovamente un’imbucata lo mette in condizioni di esprimere velocità, in area viene triplicato e riesce a conquistare un corner. La mappa di calore dei suoi primi 45 minuti evidenzia come Maseko abbia toccato più palloni nella propria metà campo.

SECONDO TEMPO

Il primo pallone significativo che tocca nella ripresa lo fa in posizione più interna in un’azione che non riesce a svilupparsi come avrebbe voluto. Anche nella ripresa Laryea commette fallo quando Maseko protegge palla spalle rivolte alla porta. Al 56′ riceve da Appollis, lo scarica velocemente, ma il Sudafrica non approfitta degli spazi che ci sono. Contrasto con Eustaquio poco dopo: involontariamente Maseko lo colpisce col piede destro alla nuca quando il canadese è in caduta. Al 72′ va a battagliare per recuperare un pallone e costringe Laryea a portarsi la palla fuori. Due minuti dopo appoggio all’indietro per una conclusione di Mudau infelice. Molto bravo al 76′ a pulire un pallone nella propria metà campo con una rapida sterzata. Con l’ingresso di Davies sulla sua fascia, Maseko è costretto ad abbassare il suo raggio d’azione. All’83 disegna un triangolo con Makgopa, riceve palla leggermente indietro e si incarta da solo, non approfittando dell’ampio spazio che ha davanti. A 4 minuti dal termine finisce la gara di Maseko, sostituito da Moremi, l’uomo che gli ha fornito l’assist per il gol alla Corea del Sud. La sua partita è stata fatta di 42 palloni giocati, rilevanti i 10 duelli vinti in quella che è stata una prestazione di sacrificio.