Chi è Kornel Lisman, nuovo acquisto del Venezia. La sua storia e il suo identikit tecnico

Chi è Kornel Lisman, la storia e l’identikit tecnico del nuovo acquisto del Venezia. Tutto quello che c’è da sapere

Il Venezia si conferma una delle società più attive e lungimiranti in questa sessione estiva di calciomercato. Il club arancioneroverde, neopromosso in Serie A, ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Kornel Lisman, promettente esterno offensivo proveniente dal Lech Poznań. Il direttore sportivo Filippo Antonelli ha anticipato la concorrenza internazionale assicurandosi il classe 2006 per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Il giovane talento ha sottoscritto un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030, con opzione di prolungamento a favore della società per la stagione successiva.

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La storia e la carriera: dai successi in Polonia all’esperienza europea

Nato a Stettino il 20 febbraio 2006, Kornel Lisman ha mosso i primi passi calcistici nel settore giovanile della propria città natia con il Pogoń Szczecin e la FASE Szczecin, prima di essere intercettato nel 2022 dal prestigioso vivaio del Lech Poznań. All’interno del club della Slesia ha completato l’intera trafila formativa, mettendosi in luce con la formazione B fino a guadagnarsi il definitivo salto in prima squadra, avvenuto nel settembre del 2024.

Nonostante la giovanissima età, Lisman vanta già un bagaglio di esperienze di ottimo livello nel calcio professionistico. Con il Lech Poznań ha collezionato complessivamente 65 presenze (suddivise tra prima squadra e compagine riserve), mettendo a referto 8 reti e 4 assist. Nel corso dell’ultimo biennio ha respirato l’atmosfera di uno spogliatoio vincente, contribuendo alla conquista di due campionati polacchi consecutivi nelle stagioni 2024/25 e 2025/26. Inoltre, l’esterno ha già assaporato i palcoscenici continentali disputando tre gare in Conference League e prendendo parte ai turni preliminari di Champions ed Europa League, competizione in cui ha trovato anche la via del gol. Il suo profilo è stabilmente nel giro delle selezioni nazionali, avendo vestito le maglie della Polonia Under 18 e Under 20.

Caratteristiche tecniche: fisicità e duttilità nel tridente di Stroppa

Dal punto di vista tattico e atletico, Kornel Lisman rappresenta il perfetto prototipo dell’esterno moderno. Dotato di una struttura fisica importante e slanciata grazie ai suoi 1,86 metri di altezza, il ventenne polacco unisce la potenza fisica a una notevole velocità palla al piede e a un’eccellente tecnica di base nello stretto.

La sua dote principale risiede nella spiccata duttilità offensiva: Lisman è un destro naturale in grado di agire indifferentemente sia sulla corsia destra che su quella sinistra all’interno di un tridente d’attacco. Questa versatilità lo rende una pedina ideale per gli schemi tattici dell’allenatore Giovanni Stroppa, che potrà sfruttarne l’abilità nell’uno contro uno, la capacità di puntare il fondo per il cross o di accentrarsi per tentare la conclusione a rete. Un innesto di pura prospettiva, ma con una maturità strutturale già pronta per confrontarsi con i palcoscenici della massima serie italiana.