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Calcio Estero

Moviola Sudafrica Canada, tutti gli episodi dubbi del match diretto da João Pinheiro

Published

49 minuti ago

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João Pinheiro per calcio

Moviola Sudafrica Canada: gli episodi dubbi del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Sudafrica Canada: gli episodi dubbi del match diretto da João Pinheiro, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Fischi all’Haydration break: fino a questo momento gara fluida, senza cattiveria e con contrasti sui quali l’arbitro sta usando un metro di misura coerente e giudizioso, le interruzioni al gioco ci sono solo quando è necessario. Al 28′ scontro fortuito tra Appollis e Johnston, nessuna particolare conseguenza per entrambi. Al 37′ il Var corregge un angolo inizialmente assegnato alla formazione africana. Al 39′ rischia Sithole per un’aggressione alle spalle di Saliba, Pinheiro si limita a una sgridata. Al 45′ tutto il Canada chiede il rigore per un incrocio tra Laryea e Mudau: il direttore di gara ritiene che sia tutto regolare, il giocatore del Sudafrica ha messo la gamba davanti e quello del Canada è andato all’impatto. Extra-time limitato ai canonici 3 minuti della pausa. Si va al riposo con un bilancio di 11 falli complessivi.

SECONDO TEMPO

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