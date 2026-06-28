Sudafrica Canada: a Los Angeles si scrive la storia. Olanda e Marocco spettatori interessati

Sudafrica Canada: l’analisi del match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Il rendimento delle due squadre e come arrivano all’appuntamento

Sarà la suggestiva cornice del Los Angeles Stadium a fare da palcoscenico alla gara inaugurale della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Un match dal sapore speciale, quello tra Sudafrica e Canada, che rappresenta un vero e proprio spartiacque per entrambe le nazionali:nessuna delle due, infatti, si era mai spinta fino ai sedicesimi di finale in una rassegna iridata. Chi supererà il turno troverà sulla propria strada agli ottavi la vincente dell’affascinante duello tra Olanda e Marocco.

Il cammino verso i sedicesimi

Entrambe le formazioni hanno conquistato lo storico pass chiudendo al secondo posto i rispettivi raggruppamenti, al termine di un percorso fatto di grande tenacia.

Sudafrica (Gruppo A). I Bafana Bafana guidati da Hugo Broos hanno saputo reagire alla sconfitta inaugurale contro il Messico, strappando un prezioso pareggio contro la Repubblica Ceca e blindando la qualificazione con un successo decisivo ai danni della Corea del Sud.

I Bafana Bafana guidati da Hugo Broos hanno saputo reagire alla sconfitta inaugurale contro il Messico, strappando un prezioso pareggio contro la Repubblica Ceca e blindando la qualificazione con un successo decisivo ai danni della Corea del Sud. Canada (Gruppo B). I ragazzi di Jesse Marsch hanno esordito con un pari contro la Bosnia ed Erzegovina, per poi superare nettamente il Qatar (6-0, tripletta dello juventino Jonathan David). Ininfluente, ai fini del passaggio del turno, la sconfitta incassata nell’ultima giornata contro la Svizzera, una vittoria sarebbe servita per restare a giocare in patria.

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La parola ai commissari tecnici

Il clima partita è già incandescente e le parole dei due allenatori riflettono l’importanza assoluta della posta in palio.

Il commissario tecnico del Canada, lo statunitense Jesse Marsch, fa affidamento sulla leadership dei suoi campioni: “Non molti giocatori hanno vissuto queste situazioni in carriera, ma qualcuno sì. Alphonso Davies, per esempio, ha giocato la finale di Champions League. Sicuramente incontreremo difficoltà, ma avremo diverse sfide da superare e siamo pronti per fare il nostro. Io vivo per gare come questa“.

Sull’altra panchina, il belga Hugo Broos, che da 5 ani guida i suoi, suona la carica evidenziando la natura spietata dei match a eliminazione diretta: “In Coppa del Mondo non ci sono avversari semplici. Adesso inizia un’altra competizione: o vinci o perdi, mentre nei gironi sapevamo di avere altre gare per ribaltare la situazione. Sappiamo di dover fare meglio del Canada, altrimenti saremo fuori. Speriamo di sfruttare i loro punti deboli“.

Le probabili formazioni

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Estaquio, Millar; J. David, Larin.