Dramma Gakpo: la compagna perde il bambino, l’Olanda si stringe attorno all’attaccante orange

Una terribile notizia ha travolto Cody Gakpo e la sua famiglia nelle ultime ore. L’attaccante del Liverpool e della Nazionale olandese sta vivendo un momento di profondo dolore dopo che la sua compagna ha annunciato la perdita del bambino di cui era incinta.

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La comunicazione è arrivata direttamente dai social della compagna del calciatore, un messaggio che ha immediatamente scosso anche l’ambiente della Nazionale, impegnata in questi giorni in ritiro.

La federazione olandese ha espresso pubblicamente la propria vicinanza a Gakpo con una nota ufficiale: “I nostri pensieri sono con voi, Cody e famiglia.” Un gesto di sostegno che testimonia la compattezza del gruppo attorno al giocatore in un momento così delicato.