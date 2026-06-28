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Soulé 2.0 alla Juventus? Pro e contro dell’affare con la Roma per il possibile ritorno dell’argentino a Torino
Soulé torna alla Juventus? Quali sono i pro e contro del possibile ritorno dell’attaccante argentino a Torino
L’estate del 2026 potrebbe regalare una delle storie di mercato più imprevedibili e affascinanti degli ultimi anni. A distanza di sole due stagioni dalla sua cessione definitiva a Trigoria, la Juventus starebbe seriamente valutando l’ipotesi di riportare a Torino Matías Soulé. L’esterno argentino, reduce da un’annata complessa alla Roma, è stato inserito nella lista dei sacrificabili dai giallorossi, desiderosi di monetizzare per finanziare altri colpi in entrata. Davanti a questa inattesa opportunità, la dirigenza bianconera riflette sulla fattibilità del ritorno di fiamma.
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Conviene davvero riportare a casa il talento classe 2003? Ecco un’analisi dettagliata dei pro e contro della potenziale operazione.
I Pro: perché il ritorno di Soulé sarebbe un colpo indovinato
- Qualità tra le linee e duttilità tattica: La Juventus è alla costante ricerca di imprevedibilità ed elementi capaci di saltare l’uomo nel reparto avanzato. L’argentino garantirebbe dribbling, tecnica nello stretto e la capacità di agire sia come ala destra nel tridente sia come trequartista, potendosi sposare tatticamente con Kenan Yıldız.
- Zero tempi di inserimento e DNA bianconero: Avendo compiuto l’intera trafila nel settore giovanile e nella Next Gen, Soulé conosce alla perfezione l’ambiente torinese, le strutture della Continassa e il peso specifico della maglia. Il suo innesto azzererebbe i classici mesi di ambientamento necessari per i calciatori stranieri.
- Margini di riscatto a 23 anni: Nonostante le recenti difficoltà, il fantasista ha un’età che garantisce ancora ampi margini di miglioramento. Sotto una guida tecnica capace di valorizzarne l’estro, potrebbe ritrovare la straripante fiducia ammirata ai tempi del Frosinone.
I Contro: i rischi economici e fisici dell’operazione
- Il paradosso finanziario: Ceduto nell’estate del 2024 per generare una ricca e vitale plusvalenza, riacquistare oggi Soulé dalla Roma comporterebbe un esborso economico non indifferente. Investire una fetta consistente del budget estivo su un “cavallo di ritorno” rischierebbe di limitare le risorse per altre priorità della rosa.
- L’incognita legata alla pubalgia: Nell’ultima stagione in maglia giallorossa, il rendimento del fantasista di Mar del Plata è stato fortemente penalizzato da una fastidiosa pubalgia. Scommettere su un calciatore che deve completare il proprio percorso di totale recupero fisico rappresenta un rischio clinico evidente.
- Mancanza di centralità nei grandi palcoscenici: Escluso dai piani prioritari di Gian Piero Gasperini alla Roma, che gli ha preferito la centralità del connazionale Paulo Dybala, Soulé non è ancora riuscito a dimostrare la continuità mentale necessaria per trascinare una big nei momenti cruciali della stagione.
Il verdetto del mercato
L’affare Soulé-bis rappresenta una suggestione affascinante ma estremamente complessa. Se l’aspetto romantico e la conoscenza dell’ambiente giocano a favore dei bianconeri, le valutazioni cliniche e la quadratura economica spingono alla massima cautela. La Juventus resta alla finestra, consapevole che solo a condizioni finanziarie estremamente vantaggiose la scommessa potrebbe trasformarsi in un reale affare.