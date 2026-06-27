Calcio Estero
Moviola Croazia Ghana, tutti gli episodi dubbi del match diretto da Drew Fischer
Moviola Croazia Ghana: gli episodi dubbi del match, valido per la terza giornata dei Mondiali 2026
Moviola Croazia Ghana: gli episodi dubbi del match diretto da Drew Fischer, valido per la terza giornata dei Mondiali 2026.
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PRIMO TEMPO
Il primo fallo lo commette Sulemana su Sucic dopo 4 minuti, un confronto fra un atalantino e un interista. A metà del primo tempo Budimir cade in area su contatto con Lukassen, è tutto legale. La Croazia ci mette 25 minuti per ricevere il primo fischio contro. Sibo arriva in aggressione alta su Baturina e commette fallo, il giocatore del Como in scivolata è riuscito a precederlo. Recupero praticamente inesistente, determinato interamente dal cooling break: 3 minuti.