Calciomercato
Como scatenato: dopo Nico Paz assalto a Chalobah, Liberali e Davinson Sanchez
Como, dopo il colpaccio Nico Paz si accelera su Trevoh Chalobah: restano vive le piste Liberali e Sánchez
Il Como non ha alcuna intenzione di rallentare. Dopo aver fatto di tutto per riportare Nico Paz in biancoblù, il club continua a muoversi con decisione anche sul fronte difensivo e ha messo nel mirino Trevoh Chalobah, classe 1999 del Chelsea.
La società lariana ha presentato un’offerta da 25 milioni di euro più 2 di bonus per provare a convincere i Blues a lasciar partire il centrale. Al momento, però, la richiesta del Chelsea resta più alta: il club londinese valuta Chalobah 30 milioni più 5 di bonus, forte anche della stagione importante disputata in Premier League, chiusa con 34 presenze e 3 gol.
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Parallelamente, il Como continua a monitorare altri profili per rinforzare la retroguardia. Tra i nomi apprezzati c’è Davinson Sánchez del Galatasaray, protagonista al Mondiale con la Colombia, mentre resta viva anche l’attenzione per Liberali, seguito da settimane con grande interesse.
Il Como, insomma, prosegue la sua scalata con ambizione e idee chiare: dopo il colpo Paz, il club vuole regalare a Fabregas un difensore di livello internazionale per completare un mercato già di altissimo profilo.