Croazia Ghana, la partita di Modric: ecco l’analisi completa della prestazione del centrocampista nella terza gara del Mondiale

Uno dei protagonisti annunciati di Croazia Ghana, la gara del terzo turno del gruppo E al Mondiale 2026, è senza dubbio Luka Modric.

La partita di Modric

PRIMO TEMPO

Personaggio del giorno, con l’ipotesi che un’eventuale sconfitta possa determinare l’addio al calcio da parte di uno dei più grandi giocatori del secolo, Luka Modric è chiamato a guidare la Croazia a conquistare almeno quel punto necessario per raggiungere la qualificazione nel lotto delle migliori terze. E’ proprio lui a battere il calcio d’inizio. Oggi accanto a lui agisce Kovacic, un altro che sa dare del tu al pallone. Le prime mosse lo vedono allargarsi un po’ per ricevere palla senza marcatori vicini, i ritmi sono bassi, il coinvolgimento è relativo. Al 14′ buon cambio di gioco verso sinistra con la consueta precisione. Al 18′ il capitano convince l’arbitro a cambiare una decisione errata su un fallo laterale. Al 21′ si incarica di una punizione dalle trequarti, spiovente che trova il colpo di testa di Pongracic decisamente alto. Poco dopo si va ad avventurare sulla sinistra, non va oltre la conquista di una rimessa laterale. Altra palla da fermo, stavolta è Perisic a girare verso la porta, conclusione tra le braccia di Asare. Al 37′ si vede il milanista avanzare palla al piede, scaricare nel corto, ruotare nelle posizioni: in generale, il palleggio della Croazia trova ben poco opposizione da un Ghana troppo basso e un po’ stordito dopo essere passato in svantaggio. Delizioso cambio di gioco a trovare perfettamente Perisic, sta toccando molti palloni. Recupero praticamente inesistente, determinato interamente dal cooling break: 3 minuti.