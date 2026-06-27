Maurizio Mariani ancora protagonista: dirigerà Brasile‑Giappone ai sedicesimi del Mondiale 2026

Maurizio Mariani torna a rappresentare l’arbitraggio italiano al Mondiale 2026. Il direttore di gara della sezione di Aprilia è stato scelto per dirigere Brasile‑Giappone, primo sedicesimo di finale della competizione: per lui sarà la terza partita in questa edizione, dopo Arabia Saudita‑Uruguay e Colombia‑Congo.

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La sfida, in programma lunedì 29 giugno, metterà di fronte la prima classificata del gruppo C, il Brasile di Carlo Ancelotti, e la seconda del gruppo F, il Giappone. Al fianco di Mariani ci saranno gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, mentre il quarto ufficiale sarà lo svizzero Sandro Schaerer. Stephane De Almeida ricoprirà invece il ruolo di assistente di riserva.

Il percorso delle due nazionali

Il Brasile arriva alla fase a eliminazione diretta dopo aver chiuso il proprio girone al primo posto: 1‑1 contro il Marocco, poi 3‑0 ad Haiti e 3‑0 alla Scozia. Sette punti, gli stessi del Marocco, ma una differenza reti migliore che ha consegnato ai verdeoro la vetta del gruppo C.

Cammino diverso per il Giappone, comunque convincente: secondo posto nel gruppo F con 5 punti, alle spalle dell’Olanda. Dopo il 2‑2 proprio contro gli olandesi all’esordio, la nazionale asiatica ha travolto la Tunisia 4‑0 e chiuso la fase a gironi con l’1‑1 contro la Svezia.

Mariani, già protagonista in due gare del torneo, si prepara così a dirigere un incrocio di grande prestigio e peso tecnico, con due nazionali arrivate agli ottavi attraverso percorsi differenti ma altrettanto solidi.