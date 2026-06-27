Calciomercato
Godfrey a un passo dai Rangers: formula del prestito con diritto di riscatto
Godfrey, l’Atalanta lo manda ai Rangers: si va verso l’operazione il prestito con diritto di riscatto
La trattativa per portare Benjamin Godfrey ai Rangers è ormai ben avviata. L’operazione, impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, avvicina il difensore centrale classe ’98 a un futuro in Scozia, come raccolto anche insieme al collega di Sky Sport UK Sahil Jaidka.
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Il giocatore di proprietà dell’Atalanta arriva da una stagione trascorsa in Danimarca con il Bröndby IF, dopo un percorso ricco di esperienze in Inghilterra tra Norwich, Everton, Ipswich e Sheffield United.
Il club scozzese punta sulla sua versatilità e sulla sua esperienza internazionale, mentre la Dea valuta l’operazione come un passaggio utile per garantirgli continuità e minuti.