Luis Suarez spegne i paragoni: «Messi e Yamal sono unici e completamente differenti tra di loro»

Luis Suarez, ex attaccante, ha voluto dribblare il paragone tra Lionel Messi e Lamine Yamal. Ecco le dichiarazioni del Pistolero

Luis Suarez interviene a gamba tesa per smorzare l’enorme peso delle aspettative che circondano la stella emergente Lamine Yamal. L’attaccante uruguaiano dell’Inter Miami, fraterno amico e compagno di squadra di Lionel Messi, ha esortato tifosi e addetti ai lavori a interrompere i continui accostamenti tra il diciottenne spagnolo e la leggenda argentina. Secondo il Pistolero, pur condividendo indiscusse qualità tecniche, si tratta di due talenti profondamente diversi.

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Il peso delle aspettative e l’impatto di Yamal al Mondiale 2026

Intervistato sulle pagine del Mundo Deportivo, Suarez ha elogiato le straordinarie doti di Yamal, cresciuto proprio come Messi nella prestigiosa Masia del Barcellona e dotato di un mancino purissimo, ma ha ribadito l’assoluta necessità di valutare i due percorsi in modo totalmente indipendente, senza creare inutili pressioni.

Paragoni “odiosi”: “Hanno lo stesso piede e una qualità immensa, ma sono giocatori completamente differenti“, ha spiegato il centravanti. “I risultati di Leo e ciò che continua a fare alla sua età parlano da soli. Il nostro augurio è che Lamine possa un giorno raggiungere i suoi stessi, straordinari livelli”.

“Hanno lo stesso piede e una qualità immensa, ma sono giocatori completamente differenti“, ha spiegato il centravanti. “I risultati di Leo e ciò che continua a fare alla sua età parlano da soli. Il nostro augurio è che Lamine possa un giorno raggiungere i suoi stessi, straordinari livelli”. Maturità sotto pressione: Suarez ha evidenziato il forte impatto del talento iberico in questo Mondiale nordamericano: “Nella gara contro il Capo Verde, la Spagna faticava a creare vere occasioni. Quando è entrato Lamine, l’inerzia è radicalmente cambiata. Tutti lo cercavano, sapevi che stava per inventare qualcosa. Sa benissimo che gli occhi del mondo sono puntati su di lui, ma sta gestendo questa immensa responsabilità in modo maturo ed eccellente“.

L’infinita fame di Messi e la mentalità vincente

Oltre a proteggere il talento di Yamal, Suarez ha voluto esaltare l’incredibile tenuta mentale di Lionel Messi, zittendo chi pensava che il trasferimento in MLS coincidesse con la fine della sua competitività.

Una determinazione feroce: “Leo ha ancora una voglia famelica di dimostrare di essere il migliore assoluto“, ha raccontato Suarez. “L’altro giorno al Mondiale ne ha dato l’ennesima prova tangibile: ha sbagliato un rigore nei primissimi minuti, ma non si è scoraggiato affatto. Ha continuato a spingere e ha finito per segnare due gol decisivi. Se fosse crollato emotivamente, l’intera Argentina sarebbe affondata con lui“.

“Leo ha ancora una voglia famelica di dimostrare di essere il migliore assoluto“, ha raccontato Suarez. “L’altro giorno al Mondiale ne ha dato l’ennesima prova tangibile: ha sbagliato un rigore nei primissimi minuti, ma non si è scoraggiato affatto. Ha continuato a spingere e ha finito per segnare due gol decisivi. Se fosse crollato emotivamente, l’intera Argentina sarebbe affondata con lui“. L’impegno all’Inter Miami: Suarez ha infine respinto l’idea di un rilassamento americano per entrambi: “Ci chiedono spesso perché ci arrabbiamo ancora durante gli allenamenti a Miami. Semplicemente, siamo fatti così: competiamo fin da bambini e lo faremo fino al giorno del nostro ritiro“.