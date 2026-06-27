Venezuela, il terremoto colpisce anche il mondo del calcio: addio a Yimvert Berroterán, dispersi anche altri giocatori

I violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela negli ultimi giorni hanno lasciato segni profondi anche nel mondo del calcio. Tra le vittime c’è il giovane centrocampista Yimvert Berroterán, appena diciottenne, uno dei talenti più promettenti del movimento locale.

Secondo quanto comunicato dalla Federazione venezuelana, oltre ai giocatori deceduti risultano anche alcuni calciatori dispersi, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso nelle zone più colpite.

Una tragedia che scuote l’intero Paese e che lascia il calcio venezuelano in lutto, di fronte a una perdita umana e sportiva di enorme portata.

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COMUNICATO – “La Federazione Calcistica Venezuelana esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Yimvert Berroterán. Oggi, il calcio venezuelano saluta con immenso dolore un giovane che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e amore i colori del nostro Paese. La sua scomparsa addolora l’intera famiglia Vinotinto e lascia un segno indelebile in tutti coloro che hanno condiviso con lui del tempo, dentro e fuori dal campo“.

E infine un messaggio di affetto: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Yimvert, la tua luce continuerà a brillare in ogni battito del cuore di un membro della famiglia Vinotinto. Riposa in pace“.