L’Atletico Madrid irrompe su Hjulmand! Simeone stregato, pronta l’offerta per strapparlo allo Sporting CP. Ecco le cifre dell’affare

Hjulmand è diventato l’oggetto del desiderio dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone: ecco le cifre dell’offerta per lo Sporting CP

L’Atlético Madrid punta a ridisegnare la propria linea mediana in vista della prossima stagione e ha inserito un nuovo, prestigioso nome sul proprio taccuino dei desideri. Secondo Marca, i Colchoneros stanno monitorando con estrema attenzione il profilo di Morten Hjulmand, centrocampista danese che si sta consacrando ad alti livelli con la maglia dello Sporting CP. La dirigenza spagnola è alla ricerca di innesti di spessore per innalzare il tasso tecnico e fisico del reparto nevralgico del campo.

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Il retroscena: salta João Gomes dopo la rottura con Jorge Mendes

La virata improvvisa sul mediano della compagine portoghese nasce dal naufragio di una trattativa che la dirigenza considerava ormai virtualmente definita. Il direttore sportivo dei madrileni, Mateu Alemany, aveva infatti raggiunto un accordo di massima per assicurarsi le prestazioni di João Gomes, talento di proprietà del Wolverhampton.

Tuttavia, l’affare è andato clamorosamente in fumo a causa di recenti e insanabili disaccordi con Jorge Mendes. I rapporti tra il club spagnolo e il potente procuratore lusitano si sono irrigiditi a seguito del fallimento della parallela operazione legata a Bernardo Silva, portando a un’immediata e definitiva interruzione dei negoziati per il giocatore dei Wolves.

Simeone vuole due rinforzi: Hjulmand è l’obiettivo ideale

Davanti a questo scenario, l’allenatore dei biancorossi, Diego Simeone, ha espresso il proprio totale gradimento per le caratteristiche tecniche e carismatiche del danese. Il tecnico argentino lo considera l’elemento perfetto per dare equilibrio e geometrie alla squadra, tanto che l’Atlético sta seriamente valutando l’opportunità di formulare un’offerta ufficiale nelle prossime settimane. I piani di Alemany sono chiari e ambiziosi: la strategia societaria prevede l’arrivo di due giocatori per rafforzare il centrocampo, così da consegnare allo staff tecnico una rosa profonda e competitiva.

Il calciatore è reduce da una grande stagione con lo Sporting CP, durante la quale si è imposto all’attenzione dei principali club europei grazie a prestazioni di assoluto spessore sia in campionato che nelle coppe continentali. A 27 anni, il ragazzo ha raggiunto la piena maturità calcistica e il suo valore di mercato attuale, secondo Transfermarkt, si attesta sui 45 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia lo status internazionale raggiunto dall’ex centrocampista del Lecce, ormai pronto al definitivo salto di qualità in Liga.