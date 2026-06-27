Calciomercato Genoa: Meichtry più vicino, il Thun lo esclude. Fatta per Wiafe e Tony, mentre sul fronte cessioni emergono queste novità!

Calciomercato Genoa: novità su Meichtry, Wiafe e Tony per gli acquisti così come sul fronte cessioni. Quali sono gli ultimissimi sviluppi

Il calciomercato del Genoa entra nel vivo, con il club ligure pronto a piazzare un colpo importante per la linea mediana a disposizione del tecnico Daniele De Rossi. La dirigenza rossoblù sta infatti stringendo i tempi per l’approdo in Serie A di Franz-Ethan Meichtry, talento in uscita dal campionato svizzero.

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Meichtry a un passo dal Grifone

L’indizio decisivo sulle sorti del centrocampista è arrivato direttamente dalla Svizzera. In occasione della Burkhalter Cup (torneo amichevole dove il Thun ha battuto il Breitenrain per 3-2 e pareggiato 1-1 contro lo Young Boys), il club elvetico ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare l’esclusione di alcuni tesserati: “Non sono inclusi nella rosa Elmin Rastoder, Ethan Meichtry e Matthias Tomas a causa di un possibile trasferimento”.

Un segnale inequivocabile. Il giocatore ha infatti già raggiunto un accordo verbale con il Genoa, che è ora vicinissimo a chiudere l’operazione superando la forte concorrenza di alcune società neopromosse in Premier League.

Cessioni, rinnovi e il caso Frendrup

Parallelamente al mercato in entrata, il direttore sportivo Diego Lopez è molto attivo sul fronte delle uscite e delle conferme. Durante la trasmissione Calciomercato l’Originale su Sky Sport, il dirigente ha ufficializzato il rinnovo di Junior Messias fino al 2027.

Sul fronte partenze, dopo gli addii già annunciati di Ruslan Malinovskyi e Jean Onana, la massima attenzione è rivolta alla situazione di Morten Frendrup. Sul centrocampista danese il ds è stato trasparente: “Non parlo di offerte per rispetto dei club, ma ci sono nostri giocatori che stanno ricevendo approcci abbastanza chiari”.

Linea verde: in arrivo Wiafe e Osemahu Tony

Continua senza sosta anche il lavoro di scouting del Grifone, focalizzato sui profili più promettenti per il futuro:

Wiafe . Il gioiellino di proprietà del Modena è sempre più vicino al trasferimento in rossoblù. Nel potenziale asse con il club emiliano, potrebbe fare il percorso inverso il giovane portiere Leonardo Consiglio (classe 2006, reduce da un’ottima annata con le Dolomiti Bellunesi).

. Il gioiellino di proprietà del Modena è sempre più vicino al trasferimento in rossoblù. Nel potenziale asse con il club emiliano, potrebbe fare il percorso inverso il giovane portiere (classe 2006, reduce da un’ottima annata con le Dolomiti Bellunesi). Fortunate Osemahu Tony. Sono attese a stretto giro le visite mediche per il talentuoso difensore classe 2008, che nella passata stagione ha collezionato ben 31 presenze da titolare in Serie D con la maglia del Legnago.