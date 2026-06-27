Chelsea, spunta l’idea Granit Xhaka: lo svizzero sarebbe pronto a tutto per riabbracciare Xabi Alonso

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea sta valutando un colpo a sorpresa per il centrocampo: Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, reduce dall’ultima stagione al Sunderland, ha già lavorato con Xabi Alonso ai tempi del Bayer Leverkusen e avrebbe espresso il desiderio di ricongiungersi al tecnico spagnolo.

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Xhaka, classe 1992 e con un passato importante all’Arsenal tra il 2016 e il 2023, avrebbe manifestato la volontà di tornare a Londra e sarebbe disposto ad accettare qualsiasi condizione contrattuale pur di vestire la maglia dei Blues e ritrovare Alonso.

La trattativa è in corso e il Chelsea valuta concretamente l’operazione, che potrebbe diventare uno dei movimenti più inattesi del mercato inglese.

