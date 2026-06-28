Fine di un’era per la Scozia: Clarke si dimette dopo l’eliminazione ai Mondiali e sette anni di guida tecnica

Dopo sette anni alla guida della Scozia e la dolorosa eliminazione dai Mondiali, Steve Clarke ha rassegnato le dimissioni. La decisione è arrivata attraverso una lettera rivolta direttamente ai tifosi, un messaggio carico di gratitudine e rispetto.

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Clarke ha voluto dedicare il passaggio più intenso proprio ai suoi giocatori: «La parte più emozionante di questo addio è dedicata ai miei ragazzi, senza i quali non avremmo costruito nessuno dei ricordi accumulati dal 2019 a oggi. Meritano tutti gli elogi e l’ammirazione che ricevono ed è stato un onore essere il loro allenatore».

Il tecnico ha poi concluso con un pensiero per chi raccoglierà la sua eredità: «Grazie e buona fortuna a chi verrà dopo di me».

Un addio che chiude un ciclo importante e che apre una nuova fase per la nazionale scozzese.

Bye-bye Scotland.



A letter from the Gaffer. — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026