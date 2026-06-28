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Mondiali 2026, via alla fase a eliminazione: 35 partite in chiaro sulla Rai
Mondiali 2026, inizia oggi la fase a eliminazione: ecco i sei match dei sedicesimi su Rai 1 e in chiaro
I Mondiali 2026 stanno per entrare nella fase a eliminazione diretta, la prima nella storia con 32 squadre coinvolte grazie all’allargamento voluto dalla FIFA: si parte infatti dai sedicesimi di finale.
Come già accaduto nella fase a gironi, DAZN continuerà a trasmettere tutte le partite in Italia, mentre la Rai proporrà in chiaro una selezione delle sfide più importanti. Finora la TV di Stato ha mandato in onda 17 incontri e ne trasmetterà altri 18, compresa la finalissima del 19 luglio a New York. La Rai offre inoltre gli highlights delle altre 69 gare, che restano in esclusiva DAZN.
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Mondiali 2026 sulla Rai: 35 partite in chiaro su Rai 1
La Rai si è assicurata i diritti per 35 match in chiaro, tutti su Rai 1, nella fascia oraria 18:40–02:00, con pre‑partita, post‑partita e approfondimenti. Anche nella fase a eliminazione diretta verrà trasmessa almeno una partita al giorno, per un totale di 18 gare solo nella parte più calda del torneo.
Sedicesimi di finale: le 6 partite in chiaro su Rai 1
Ecco le sfide dei sedicesimi che saranno visibili gratuitamente:
SEDICESIMI DI FINALE
- 28 giugno – Sudafrica‑Canada, ore 21:00
- 29 giugno – Brasile‑Giappone, ore 19:00
- 30 giugno – Francia‑Svezia, ore 23:00
- 1° luglio – Belgio‑Senegal, ore 22:00
- 2 luglio – Spagna‑Austria, ore 21:00
- 3 luglio – Australia‑Egitto, ore 20:00