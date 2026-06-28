Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Mondiali

Mondiali 2026, via alla fase a eliminazione: 35 partite in chiaro sulla Rai

mauro.pioli

Published

29 minuti ago

on

By

Coppa del Mondo

Mondiali 2026, inizia oggi la fase a eliminazione: ecco i sei match dei sedicesimi su Rai 1 e in chiaro

I Mondiali 2026 stanno per entrare nella fase a eliminazione diretta, la prima nella storia con 32 squadre coinvolte grazie all’allargamento voluto dalla FIFA: si parte infatti dai sedicesimi di finale.

Come già accaduto nella fase a gironi, DAZN continuerà a trasmettere tutte le partite in Italia, mentre la Rai proporrà in chiaro una selezione delle sfide più importanti. Finora la TV di Stato ha mandato in onda 17 incontri e ne trasmetterà altri 18, compresa la finalissima del 19 luglio a New York. La Rai offre inoltre gli highlights delle altre 69 gare, che restano in esclusiva DAZN.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Mondiali 2026 sulla Rai: 35 partite in chiaro su Rai 1

La Rai si è assicurata i diritti per 35 match in chiaro, tutti su Rai 1, nella fascia oraria 18:40–02:00, con pre‑partita, post‑partita e approfondimenti. Anche nella fase a eliminazione diretta verrà trasmessa almeno una partita al giorno, per un totale di 18 gare solo nella parte più calda del torneo.

Sedicesimi di finale: le 6 partite in chiaro su Rai 1

Ecco le sfide dei sedicesimi che saranno visibili gratuitamente:

SEDICESIMI DI FINALE

  • 28 giugno – Sudafrica‑Canada, ore 21:00
  • 29 giugno – Brasile‑Giappone, ore 19:00
  • 30 giugno – Francia‑Svezia, ore 23:00
  • 1° luglio – Belgio‑Senegal, ore 22:00
  • 2 luglio – Spagna‑Austria, ore 21:00
  • 3 luglio – Australia‑Egitto, ore 20:00

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×