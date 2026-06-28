Austria Algeria, 3‑3 che vale la qualificazione: Croazia promossa, Congo spinge fuori l’Uzbekistan

Una partita palpitante fino all’ultimo secondo chiude il Gruppo J con un clamoroso 3‑3 che qualifica sia l’Austria sia l’Algeria ai sedicesimi. La squadra di Ralf Rangnick, avanti due volte, ha addirittura rischiato l’eliminazione al primo turno prima del gol decisivo di Kalajdzic al 96’. Ora l’Austria affronterà la Spagna (2 luglio, Los Angeles), mentre l’Algeria se la vedrà con la Svizzera (3 luglio, Vancouver).

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Una sfida che sa di storia

Per l’Algeria poteva essere la notte della “vendetta” per la celebre vergogna di Gijón del 1982, ma il match prende subito una piega diversa. Al 28’ Marko Arnautovic — su assist di Alaba — firma il suo secondo gol nel torneo e entra nel club dei giocatori over 37 capaci di segnare più di una volta ai Mondiali, insieme a Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Roger Milla. L’Algeria però reagisce e pareggia allo scadere del primo tempo con una splendida giocata del veronese Belghali.

Ripresa folle: Mahrez ribalta, Kalajdzic salva

Il secondo tempo è un’altalena di emozioni:

55’: Sabitzer riporta avanti l’Austria con un destro dal limite.

riporta avanti l’Austria con un destro dal limite. 60’: risponde Riyad Mahrez , su assist dell’ex Roma Aouar .

, su assist dell’ex Roma . 90’: ancora l’asse Aouar‑Mahrez confeziona il 3‑2 che, in quel momento, eliminerebbe l’Austria e ripescherebbe l’Iran.

Ma al 96’ arriva il colpo che cambia tutto: Kalajdzic firma il 3‑3 e manda avanti Austria e Algeria a braccetto.

Croazia seconda nel Gruppo L: Sucic e Vlasic piegano il Ghana

La Croazia vola ai sedicesimi come seconda del Gruppo L, dietro l’Inghilterra. A Philadelphia decidono i gol dei centrocampisti Sucic (Inter) e Vlasic (Torino), uno per tempo. Il Ghana pareggia con Luckassen, ma chiude comunque con 4 punti e passa come una delle migliori terze.

Uzbekistan fuori: la Repubblica Democratica del Congo rimonta e vola ai sedicesimi

Mondiale amaro per Fabio Cannavaro, che chiude con zero punti. Il suo Uzbekistan sogna per quasi un’ora grazie al gol di Shomurodov, ma la Repubblica Democratica del Congo ribalta tutto:

68’: rigore di Wissa

78’: rete di Mayele

91’: ancora Wissa, doppietta e 3‑1 finale

Gli africani avanzano come migliore terza del Gruppo K e ora sfideranno l’Inghilterra. In caso di passaggio del turno, troveranno Messico o Ecuador.