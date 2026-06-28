Mondiali
Colombia Portogallo, il pari che vale il primo posto per i Cafeteros! Ora CR7 contro Modric
Colombia Portogallo, il pari che consegna ai Cafeteros il primo posto ai Mondiali! E adesso ai sedicesimi c’è la Croazia per CR7
Finisce in parità la sfida decisiva del Gruppo K, un risultato che permette alla Colombia di mantenere la vetta del girone davanti al Portogallo. La squadra di Cristiano Ronaldo, penalizzata dal precedente pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, avrebbe dovuto vincere per superare i sudamericani.
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Con questo risultato, il Portogallo chiude secondo e affronterà la Croazia ai sedicesimi, mentre la Colombia se la vedrà con il Ghana.
La partita: Colombia dominante, Portogallo salvato da Diogo Costa
La Colombia impone il proprio ritmo fin dai primi minuti e costruisce le occasioni migliori.
- Al 2’ Córdoba sfiora il vantaggio.
- Al 17’ ancora Córdoba impegna un Diogo Costa straordinario.
- Poi ci provano Arias, Puerta e James Rodríguez, con i Cafeteros padroni del primo tempo.
Nella ripresa il copione non cambia: Ríos e Arias vanno vicini al gol, ma Diogo Costa continua a tenere in piedi il Portogallo, risultando il migliore in campo.
Nel finale, Leão sfiora il colpo a sorpresa, ma sarebbe stato troppo per una Colombia superiore per larghi tratti. Al 92’ arriva anche il gol di Davinson Sánchez, ma il VAR lo annulla per fuorigioco.
Un pari che premia la squadra più continua e che conferma la Colombia come una delle realtà più solide del torneo.