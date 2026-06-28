Gattuso alza la richiesta sul calciomercato: serve un vero bomber, Lorenzo Lucca nel mirino della Lazio

Un centravanti vero, che garantisca gol e presenza in area. È questa la richiesta che Gattuso ha posto con forza alla società: dopo anni di difficoltà realizzative, la Lazio ha bisogno di un riferimento offensivo che raccolga l’eredità lasciata da Immobile. Lo scorso anno nessun giocatore ha superato quota cinque reti (Pedro, Noslin e Isaksen), un dato che il nuovo tecnico considera non più sostenibile.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

In sede di firma, Gattuso ha accettato tutte le condizioni del club, ottenendo però una garanzia precisa: arriverà un attaccante. Secondo Il Messaggero, il profilo che intriga maggiormente il tecnico è Lorenzo Lucca. Il Napoli vorrebbe inserirlo nell’operazione che porta a Gila, ma il ds Fabiani è stato chiaro: per il difensore servono solo soldi, niente contropartite.

Lucca, reduce da sei mesi poco brillanti al Nottingham Forest (9 presenze e un gol), potrebbe comunque approdare a Roma con la formula del prestito. Un affare che resterebbe separato rispetto alla trattativa per il centrale spagnolo, senza incroci né scambi.