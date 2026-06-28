Record storico per Harry Kane: undicesimo gol ai Mondiali e primato che cancella quello di Lineker

C’è un punto, nei grandi tornei, in cui i numeri smettono di essere semplici statistiche e diventano storia. È il punto che Harry Kane ha raggiunto contro Panama: il suo gol del 2‑0 non vale solo la partita, ma un record destinato a restare. Con quella rete, il capitano inglese diventa il miglior marcatore di sempre dell’Inghilterra ai Mondiali, superando Gary Lineker e salendo a quota 11 gol complessivi.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La giocata è una firma classica del suo repertorio: cross perfetto di Jude Bellingham e colpo di testa imparabile. Un gesto che indirizza il match, ma soprattutto ridisegna la gerarchia del calcio inglese sul palcoscenico mondiale.

Lineker, il simbolo del passato

Fino a ieri il primato apparteneva a Gary Lineker, icona degli anni ’80 e ’90 e riferimento assoluto dei Three Lions. Proprio Lineker, dopo la vittoria contro la Croazia, aveva già “benedetto” Kane: «È il miglior centravanti che l’Inghilterra abbia mai avuto», parole che oggi suonano come una consacrazione anticipata.

Il percorso di Kane in nazionale è stato una crescita continua: esordio nel 2015, gol dopo pochi secondi, poi la scalata fino alla fascia da capitano. A Russia 2018 esplode con sei reti e la Scarpa d’Oro, nelle edizioni successive diventa sempre più il fulcro tecnico della squadra.

Un sorpasso che diventa simbolo

Contro Panama arriva il passaggio definitivo: Kane supera Lineker e si prende la storia dell’Inghilterra ai Mondiali. Un sorpasso che va oltre i numeri, perché segna un prima e un dopo nella narrativa dei Three Lions.



