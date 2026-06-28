Calciomercato Fiorentina: si punta al prestito di Zhegrova, occhi anche su Liberali. Svelato il piano di Paratici per l’estate

Calciomercato Fiorentina: Zhegrova e Liberali sono i due nomi per rinforzare l’attacco della Viola in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli

La Fiorentina si candida a essere una delle grandi protagoniste della sessione estiva di calciomercato. La dirigenza viola è fortemente al lavoro per rivoluzionare le corsie esterne e il reparto avanzato, monitorando sia profili in cerca di riscatto in Serie A sia i migliori talenti emergenti del calcio italiano. I nomi più caldi sul taccuino dei toscani portano direttamente a Edon Zhegrova della Juventus e al giovanissimo Mattia Liberali del Catanzaro.

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La strategia per Zhegrova e l’ostacolo della Süper Lig

Per quanto riguarda i profili di maggiore esperienza internazionale, gli occhi sono puntati su Zhegrova, esterno d’attacco classe 1999 reduce da un’annata decisamente opaca alla Juventus. I bianconeri non intendono fare barricate per il kosovaro, il cui rendimento è stato giudicato deludente rispetto alle attese.

La Fiorentina ha studiato una strategia prudente, basata su un prestito con diritto di riscatto e offrendo di farsi carico interamente dell’ingaggio da 2,5 milioni di euro netti. Resta da capire se la Juventus accetterà questa formula temporanea: sul giocatore è infatti forte la pressione di alcuni club della Süper Lig turca, pronti a mettere sul piatto soluzioni economiche a titolo definitivo per l’acquisto immediato, il che permetterebbe alla Continassa di monetizzare subito.

Fiorentina sulla linea verde: fari puntati su Mattia Liberali

Non solo occasioni dalle big, la dirigenza guarda con decisione anche al futuro. Il nome di Mattia Liberali continua a essere uno dei più caldi in assoluto di questa sessione. Il trequartista classe 2007 di proprietà del Catanzaro è finito prepotentemente nel mirino di Fabio Paratici, direttore sportivo dei viola.

Paratici lo apprezza particolarmente per la sua spiccata versatilità tattica: oltre a muoversi sulla trequarti, il diciottenne può agire stabilmente come esterno d’attacco, proprio la posizione in cui a Firenze si è deciso di effettuare un investimento importante. Nell’ultima stagione disputata in Serie B, il gioiellino italiano ha messo in mostra doti fuori dal comune, collezionando 4 gol e 4 assist in 29 presenze.

La corsa al talento azzurro si preannuncia comunque serrata, dato che il ragazzo è seguito con grandissima attenzione da diverse società di massima serie, tra cui Como, Sassuolo e Torino. La via d’uscita per sbaragliare la concorrenza è però già scritta: la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore con il Catanzaro è fissata a 6 milioni di euro, una cifra intrigante che la Fiorentina valuta seriamente di versare per regalarsi un colpo di assoluta prospettiva.