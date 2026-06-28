Calciomercato Como, il papà di Nico Paz svela: «Voleva fortemente restare!». Intanto sondaggio per Ivanovic del Benfica

Calciomercato Como, sondaggio per Ivanovic del Benfica mentre il papà di Nico Paz esce allo scoperto sulla permanenza dell’argentino

Il Como si conferma una delle realtà più ambiziose e affascinanti del panorama calcistico europeo. Nel bel mezzo della sessione estiva di calciomercato, il club lariano incassa una splendida notizia riguardante il proprio gioiello più lucente, Nico Paz. La conferma della permanenza del talentuoso trequartista argentino rappresenta un tassello fondamentale per la rosa che si appresta ad affrontare la prestigiosa vetrina della Champions League. A fare il punto sul futuro del talento ci ha pensato il padre, l’ex calciatore Pablo Paz, che ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro dei Mondiali.

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Il retroscena di Pablo Paz: il no al Real Madrid per restare in riva al Lario

Il legame calcistico e umano tra il fantasista e la piazza lombarda si è rivelato più forte delle ricche lusinghe provenienti dalla Spagna. Il Real Madrid, club che ha cresciuto il ragazzo nel proprio settore giovanile, ha infatti provato a riportarlo immediatamente alla base, scontrandosi tuttavia con la ferrea volontà del calciatore. Pablo Paz ha spiegato chiaramente le dinamiche di questa complessa trattativa di mercato:

«Nico Paz voleva fortemente giocare ancora nel Como, non era facile perché lo voleva al 100% anche il Real Madrid: voleva stare ancora al Como e giocare la Champions League»

La dirigenza delle Merengues conserva comunque un importante diritto di controllo sul futuro del classe 2004 attraverso una specifica clausola, ma per il momento il ragazzo ha scelto la continuità tecnica sotto la guida della società lariana. Il padre ha poi aggiunto dettagli significativi sul benessere del figlio in Italia:

«Potrebbe tornare di nuovo a Madrid per la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Lui ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare al Como. Per il contesto, per la squadra e per l’allenatore che ha e il progetto della società, ma anche per la città: si sente completamente del Como ed è felice, è l’opzione migliore per Nico.»

Mercato in entrata: sondaggio per Franjo Ivanovic del Benfica

Parallelamente alla blindatura dei propri campioni, la dirigenza del Como continua a muoversi con decisione per puntellare il reparto offensivo. L’ultimo nome finito sotto la lente d’ingrandimento degli osservatori biancoblu secondo Gianluca Di Marzio è quello di Franjo Ivanovic, promettente attaccante croato classe 2003 attualmente di proprietà del Benfica. La società ha già avviato i primi contatti esplorativi per chiedere informazioni sulla fattibilità dell’operazione.

La pista che porta al giovane centravanti di scuola lusitana appare molto interessante: i primi colloqui tra l’entourage del calciatore e i vertici del club hanno evidenziato un forte gradimento da parte del ragazzo, affascinato dal progetto tecnico. Su Ivanovic si registra anche l’inserimento dei turchi del Galatasaray, ma la prospettiva di misurarsi con la Serie A in maglia azzurra mette il Como in una posizione di forte attrazione. Al momento si tratta di un sondaggio iniziale, ma le basi per una trattativa formale sono già state gettate.