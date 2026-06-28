Follia a Kansas City, Algeria Austria 3-3: quando il recupero riscrive il destino di tre Nazionali

Algeria Austria 3-3, quando i minuti di recupero riscrivono il destino di tre Nazionali. Ecco cosa è successo

Ci sono partite destinate a essere ricordate per un singolo episodio e altre che entrano di diritto nella storia del calcio per la loro totale imprevedibilità. La sfida tra Algeria e Austria, valida per la fase a gironi dei Mondiali 2026 sul prato di Kansas City, appartiene indubbiamente alla seconda categoria. Quello che per larghi tratti sembrava un normale scontro sul rettangolo verde si è trasformato in un thriller vietato ai deboli di cuore, dove i minuti di recupero hanno letteralmente stravolto la sorte calcistica di ben tre diverse selezioni nazionali nel giro di pochissimi istanti, chiudendosi con un pirotecnico 3-3.

La girandola di emozioni nei novanta minuti

Prima dei convulsi minuti finali, la gara aveva già regalato una girandola di gol e continui capovolgimenti di fronte. La selezione austriaca, guidata in panchina dal commissario tecnico Ralf Rangnick, si era portata inizialmente in vantaggio grazie alla zampata del bomber Marko Arnautovic. La reazione delle Volpi del Deserto non si era fatta attendere, concretizzandosi poco prima dell’intervallo con il gol del momentaneo pareggio siglato da Belghali. Nella ripresa, l’equilibrio era stato nuovamente spezzato dalla rete del centrocampista austriaco Marcel Sabitzer, ma l’intramontabile talento di Riyad Mahrez aveva risposto presente firmando la rete del 2-2, un punteggio che fino al novantesimo sembrava poter accontentare entrambe le squadre in ottica passaggio del turno.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Il dramma al 93′: la doppietta di Mahrez qualifica l’Iran

Il vero capolavoro di suspense sportiva si è consumato durante l’extra-time. Al minuto 93, l’ex fuoriclasse del Manchester City, Mahrez, trova la via della fiammata personale infilando il pallone del clamoroso 3-2 per l’Algeria. Un gol pesantissimo che cambia istantaneamente l’intera geografia del torneo: l’Austria si ritrova virtualmente eliminata dalla Coppa del Mondo, mentre dall’altra parte del tabellone l’Iran si ritrova improvvisamente proiettato alla fase a eliminazione diretta, qualificato tra le migliori terze della competizione.

Il miracolo di Kalajdzic al 96′: gioia Austria, beffa per gli iraniani

Il copione di questo incredibile match, tuttavia, non era ancora terminato. All’ultimo respiro della partita, al minuto 96, l’Austria si getta in avanti disperatamente e trova la rete del definitivo 3-3 grazie a un guizzo vincente di Sasa Kalajdzic. In un battito di ciglia lo scenario si ribalta per l’ultima volta: l’Austria evita l’eliminazione e agguanta la qualificazione ai sedicesimi di finale, l’Algeria conserva il pass per il turno successivo e la nazionale iraniana sprofonda nell’incubo dell’eliminazione dopo tre minuti di pura euforia virtuale. Un finale incredibile per un Mondiale che non smette di stupire.