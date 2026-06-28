Mondiali 2026, il tabellone prende forma: l’Argentina sorride, scontro titanico all’orizzonte tra Francia e Germania

Mondiali 2026, il tabellone completo dei sedicesimi di finale della competizione. Il programma con tutte le partite

Ora si comincia a fare sul serio. I Mondiali 2026 entrano ufficialmente nel vivo con la fase a eliminazione diretta: delle 48 nazionali presenti ai nastri di partenza, ne sono rimaste 32. Da questo momento in poi non sono concessi passi falsi, sbagliare significa preparare le valigie e prendere la via di casa. Ma, analizzando attentamente il tabellone e i futuri accoppiamenti, a quale big è andata meglio? Ecco un’analisi dettagliata degli incroci dei sedicesimi e delle proiezioni verso gli ottavi di finale.

Incroci letali: il rischio Francia-Germania e l’insidia per la Spagna

Scorrendo l’elenco delle partite, salta subito all’occhio un dato preoccupante per due delle assolute favorite: Germania e Francia sono finite nello stesso, complicato segmento di tabellone. La squadra di Julian Nagelsmann, che aprirà la sua fase a eliminazione diretta contro il Paraguay, potrebbe infatti incrociare i Bleus (impegnati contro la Svezia) già in un infuocato ottavo di finale anticipato. Chi dovesse sopravvivere a questo scontro titanico troverebbe poi ai quarti una squadra proveniente dal blocco che vede l’Olanda sfidare il Marocco ai sedicesimi, con la vincente attesa da un ottavo decisamente più morbido contro una tra Sudafrica e Canada.

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Non andrà molto meglio alla Spagna di Luis de la Fuente. Le Furie Rosse sono attese da un sedicesimo sulla carta non proibitivo contro l’Austria di Ralf Rangnick, ma il livello si alzerà vertiginosamente nell’eventuale ottavo di finale: sulla loro strada ci sarà infatti una tra il Portogallo e la Croazia, preannunciando una sfida ad altissimo tasso tecnico e di spettacolo, anche se nessuna delle due ha avuto dei picchi di rendimento finora.

Le ambizioni di Brasile e Inghilterra

Spostandoci nel tabellone, il Brasile giocherà i sedicesimi contro il Giappone. In caso di passaggio del turno, la Seleção è attesa da un ottavo contro la vincente di Costa d’Avorio-Norvegia. Avanzando ancora ai quarti, si profila un possibile e affascinante incrocio con l’Inghilterra. Prima, però, la nazionale dei Tre Leoni guidata da Thomas Tuchel dovrà superare l’ostacolo Repubblica Democratica del Congo e, successivamente, affrontare agli ottavi la vincente tra i padroni di casa del Messico e la mina vagante Ecuador.

L’autostrada dell’Argentina verso la semifinale

La dea bendata, invece, ha decisamente strizzato l’occhio ai campioni del mondo in carica. L’Argentina di Lionel Messi sembra avere una vera e propria autostrada verso le semifinali, con un cammino che sulla carta appare estremamente agevole. Ai sedicesimi, l’Albiceleste affronterà Capo Verde, probabilmente la nazionale meno attrezzata tra le 32 rimaste in corsa. Agli ottavi, Messi e compagni troverebbero la vincente di Australia-Egitto, mentre per i quarti di finale l’avversaria uscirà dal blocco composto da Svizzera, Algeria, Colombia e Ghana. Non esattamente una strada in salita per chi punta a confermare il titolo conquistato in Qatar nel 2022. Un’impresa – quella di conquistare due Mondiali di fila – riuscita solo all’Italia di Vittorio Pozzo (1934 e 1938) e al Brasile di Pelé (1958 e 1962), una vita fa.