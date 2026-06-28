Zapata si lega a vita al Torino: pronto il rinnovo di contratto dell’attaccante. Le cifra e i dettagli della sua firma

Zapata a vita al Torino: domani la firma sul rinnovo di contratto fino al 2028. Le cifre e quanto percepirà di ingaggio l’attaccante colombiano

Giorni di grandi manovre e conferme strategiche in casa Torino. In attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e del raduno per la preparazione pre-stagionale, la società granata sta blindando i pezzi pregiati della propria rosa. Il prossimo 10 luglio segnerà ufficialmente l’inizio dell’era di Ignazio Abate sulla panchina del club, e il nuovo tecnico ha le idee chiarissime: l’obiettivo prioritario è ripartire da uno zoccolo duro di senatori di assoluta qualità per trasmettere immediatamente esperienza e personalità al gruppo.

Nelle ultime ore sono arrivati segnali di continuità decisamente significativi. Dopo il vertice positivo che ha sancito la permanenza di Simeone, anche il futuro di Nikola Vlasic – attualmente impegnato con la nazionale della Croazia ai Mondiali 2026 – sembra colorarsi ancora di granata, nonostante sul croato non manchino gli occhi di diverse pretendenti internazionali. Ma la notizia più importante per l’intero ambiente riguarda la permanenza del leader indiscusso della squadra.

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Il rinnovo di Duvan Zapata: una scelta di cuore e di bilancio

Duvan Zapata resta al Torino secondo Tuttosport. Il centravanti colombiano firmerà nella giornata di lunedì il nuovo accordo che lo legherà al club fino al 2028, a cui seguirà l’immediata ufficialità da parte della società. Per l’attaccante si tratta di una vera e propria scelta di cuore: all’ombra della Mole il giocatore ha ritrovato la perfetta serenità professionale, diventando in brevissimo tempo l’idolo indiscusso della tifoseria. Sarà ancora lui, per le prossime due stagioni, a guidare il gruppo con la fascia di capitano al braccio.

L’operazione racchiude anche un’importante intesa di natura economica. Con un ingaggio da 5 milioni di euro lordi all’anno, il colombiano rappresentava il calciatore più pagato della rosa. Complice il grave infortunio che ne ha limitato l’impiego e bloccato le plusvalenze, la dirigenza ha optato per una strategia di sostenibilità: lo stipendio di un anno è stato spalmato su due stagioni. Zapata percepirà di fatto la metà dell’ingaggio annuale rispetto alle prime tre annate, a dimostrazione del suo totale attaccamento alla causa.

La voglia di rivalsa del bomber colombiano

Il percorso di Zapata in maglia granata è stato finora un mix di grandi fiammate e sfortuna. Dopo il primo anno straordinario sotto la guida di Ivan Juric e l’ottimo avvio con Paolo Vanoli, un maledetto infortunio occorso nel mese di ottobre aveva bruscamente chiuso la sua stagione in anticipo.

L’attaccante ha saputo però stringere i denti, portando avanti un recupero prodigioso nonostante una struttura fisica imponente e l’età d’esperienza. Nell’ultimo campionato di Serie A il suo bottino è stato di 3 gol in 28 presenze, in un’annata vissuta tra alti e bassi fisiologici. Ora il bomber ha una tremenda voglia di rivalsa: Abate lo considera il perno centrale del progetto tecnico e una figura imprescindibile all’interno dello spogliatoio per l’avvio della nuova stagione.