Mercato Roma: decisione presa su Wesley! Svelato il futuro dell’esterno brasiliano, ecco dove giocherà nella prossima stagione

Mercato Roma: i giallorossi hanno preso questa decisione per il futuro di Wesley. Ecco dove giocherà il brasiliano nella prossima stagione

Le indiscrezioni delle ultime ore riguardanti un forte e rinnovato interessamento dell’Inter per Wesley hanno scosso le dinamiche del calciomercato italiano, accendendo i desideri dei sostenitori nerazzurri. Tuttavia, le insistenti voci di un imminente trasferimento a Milano del laterale destro brasiliano non trovano al momento alcun tipo di riscontro concreto, spegnendosi sul nascere davanti alla linea di assoluta fermezza adottata dalla dirigenza capitolina. Esiste un motivo ben preciso, tanto semplice quanto insindacabile, dietro a questo blocco nelle trattative: per la Roma, l’esterno rappresenta un pilastro inamovibile del presente e del futuro. Lo riferisce Fabrizio Romano.

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Muro giallorosso: la risposta definitiva a tutti i club

La posizione della dirigenza sportiva giallorossa è a dir poco granitica e non ammette repliche. Nel corso degli ultimi mesi, le ottime prestazioni offerte dal classe 2003 sul binario laterale hanno inevitabilmente attirato l’attenzione delle principali superpotenze del calcio europeo. Non si è trattato, infatti, soltanto di semplici sondaggi esplorativi da parte delle big della nostra Serie A.

Circa dieci giorni fa, anche il Chelsea ha provato a farsi avanti in modo ufficiale per saggiare la disponibilità della società a trattare il cartellino del calciatore ex Flamengo. La Roma ha però scelto di rispondere a tutti i club interessati allo stesso identico modo, senza concedere alcuno spazio a eventuali margini di negoziazione: il calciatore non è in vendita. Questa dichiarazione perentoria certifica la volontà societaria di non privarsi di uno degli elementi più promettenti dell’organico, rispedendo al mittente qualsiasi tipologia di offerta economica, a prescindere dal blasone o dalle risorse finanziarie messe sul piatto.

La centralità nel gioco di Gasperini e i piani futuri

La decisione di dichiarare l’esterno totalmente incedibile è strettamente legata alle specifiche richieste tattiche di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma considera infatti Wesley un elemento imprescindibile per lo sviluppo delle sue caratteristiche trame di gioco, basate sul dinamismo, sulla spinta costante e sulla fisicità dei laterali di fascia.

L’Inter, che si trova alla costante ricerca di rinforzi di spessore in grado di garantire gamba e qualità sulla corsia esterna, dovrà necessariamente virare i propri obiettivi su altri profili. La Roma ha voluto lanciare un segnale forte e chiaro a tutto il campionato e alle concorrenti internazionali: la linea intrapresa dal club non prevede il sacrificio dei propri pezzi pregiati. Wesley resterà saldamente nella Capitale, pronto a essere ancora protagonista nel prossimo campionato.