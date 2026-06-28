Calciomercato Parma: Suzuki nel mirino della Premier League, è sfida tra due club! Quanto chiedono i ducali per la sua cessione

Calciomercato Parma: due club di Premier League si sfidano per Suzuki. Qual è la cifra richiesta per la partenza del portiere giapponese

Il futuro di Zion Suzuki potrebbe presto svilupparsi sui prestigiosi campi della Premier League. L’estremo difensore del Parma, nonostante una stagione parzialmente condizionata da una seria frattura alla mano che lo ha costretto ai box tra novembre e marzo, è stato uno dei grandi pilastri per la conquista della salvezza della squadra guidata in panchina da Carlos Cuesta. Ora, le sue ottime prestazioni nella massima competizione iridata stanno definitivamente accendendo i riflettori del mercato inglese.

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La vetrina dei Mondiali 2026: i numeri con il Giappone

Il portiere classe 2002 si sta consacrando come uno dei profili più interessanti del torneo, difendendo da titolare i pali della propria nazionale. Suzuki ha guidato il Giappone al superamento del Girone F, chiuso con un bottino di cinque punti in tre partite. L’estremo difensore è rimasto sul terreno di gioco per tutti i 270 minuti della fase a gruppi, incassando soltanto 3 gol e mettendo in mostra una sicurezza e una maturità che ne stanno esaltando il valore internazionale.

Leeds pronto all’assalto e l’intreccio con il “Dibu” Martínez

Questa eccellente esposizione mediatica ha catturato l’interesse di due storiche società d’oltremanica. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Leeds si sarebbe mosso in anticipo avviando i primi contatti formali. La dirigenza inglese sta effettuando le opportune valutazioni sul portiere giapponese e non è affatto escluso che, subito dopo la conclusione del Mondiale, possa presentarsi dal Parma con un’offerta convincente per portarlo in Inghilterra.

Più defilato, ma altrettanto pericoloso, si registra l’inserimento dell’Aston Villa. La strategia dei Villans, tuttavia, è strettamente legata a un clamoroso incastro di mercato. Il club di Birmingham deve infatti decifrare il futuro del proprio leader difensivo, Emiliano “Dibu” Martínez, che potrebbe salutare la squadra al termine della rassegna mondiale che sta disputando da titolare con la maglia dell’Argentina. In caso di un addio del campione sudamericano, l’Aston Villa è pronta a sferrare l’assalto decisivo a Suzuki.

La valutazione del Parma: serve una cifra importante

I vertici societari del Parma sono pienamente consapevoli dell’alto gradimento attorno al proprio tesserato, sul quale in passato avevano già manifestato interesse anche Inter e Milan. I ducali non hanno alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello e, forti della straordinaria visibilità mondiale, hanno fissato il prezzo del cartellino attorno ai 30 milioni di euro. Si tratta di una richiesta economica importante, una base d’asta solida per un portiere dalle enormi potenzialità pronto al definitivo salto di qualità.