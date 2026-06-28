Manchester United in ansia, grave infortunio al ginocchio per Ugarte: stagione a rischio per l’uruguaiano, cosa cambia nel mercato dei Red Devils

Brutte notizie per il Manchester United e per l’Uruguay. Manuel Ugarte ha riportato un grave infortunio al ginocchio durante la sfida dei Mondiali contro la Spagna, persa dalla nazionale guidata da Marcelo Bielsa. Il centrocampista classe 2001 si era fermato nel corso della partita e le prime sensazioni erano apparse subito negative.

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Dopo le anticipazioni arrivate dalla stampa uruguaiana, è arrivata anche la comunicazione ufficiale del Manchester United, che ha confermato la lesione ai legamenti del ginocchio.

IL COMUNICATO – “Il Manchester United conferma che Manuel Ugarte ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio durante la partita di venerdì contro la Spagna, valida per la fase a gironi dei Mondiali, disputata con la nazionale uruguaiana.

La valutazione dell’infortunio è tuttora in corso per determinare il miglior percorso terapeutico e i tempi di riabilitazione.

Auguriamo a Manuel una pronta guarigione e lo sosterremo in ogni fase del percorso”.

Ugarte Manchester United, tempi lunghi e rischio stop di un anno

Ugarte farà ora ritorno in Inghilterra, dove sarà rivalutato dallo staff medico del Manchester United. Gli esami serviranno a definire con precisione il percorso terapeutico e i tempi di recupero, ma lo scenario si presenta già molto complesso.

Il centrocampista dovrebbe restare fuori almeno fino alla fine del 2026, ma secondo le ricostruzioni provenienti da Uruguay e Inghilterra lo stop potrebbe essere anche più lungo, arrivando fino a circa un anno. Un’assenza pesantissima per i Red Devils, che avevano già programmato importanti movimenti a centrocampo.

Ugarte Manchester United, possibile risarcimento FIFA

Il club inglese potrà accedere al risarcimento previsto dal Programma di Tutela dei Club della FIFA, che copre la retribuzione giornaliera dei calciatori costretti a restare fuori per infortunio oltre i 28 giorni.

Se lo stop di Ugarte dovesse davvero prolungarsi per dodici mesi, il Manchester United potrebbe incassare circa 7 milioni di euro dall’organismo mondiale. Una compensazione economica importante, ma comunque lontana dal valore tecnico e strategico del giocatore.

Ugarte Manchester United, il mercato dei Red Devils cambia

L’infortunio dell’uruguaiano obbliga il Manchester United a rivedere i piani. I Red Devils avevano in programma una rivoluzione in mediana, con l’addio a parametro zero di Casemiro e la possibile cessione proprio di Ugarte per finanziare altre operazioni dopo l’arrivo di Ederson dall’Atalanta.

Ora serviranno nuovi innesti. Restano monitorati Mateus Fernandes del West Ham e Felix Nmecha del Borussia Dortmund, ma la lista potrebbe allargarsi anche a occasioni di mercato come Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Manu Koné e Khéphren Thuram.