Chi è Antonio Silva? Il primo obiettivo del Milan per la difesa: i rossoneri accelerano col Benfica

Chi è Antonio Silva? Il primo obiettivo del Milan per la difesa: i rossoneri accelerano nella trattativa col Benfica. Tutto su di lui

Il mercato del Milan non si ferma dopo il grande colpo in attacco. Risolta la questione centravanti con l’arrivo di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, il club rossonero ha spostato il focus sulla difesa. Il nome in cima alla lista è quello di Antonio Silva, centrale portoghese classe 2003 di proprietà del Benfica.

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Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il Milan avrebbe accelerato per il difensore, con le prossime ore che potrebbero diventare decisive. Il nuovo allenatore Ruben Amorim vuole un centrale in grado di guidare la retroguardia, con caratteristiche diverse rispetto ai profili attualmente presenti in rosa. Un concetto ribadito anche a Gerry Cardinale nell’ultimo vertice a Lisbona.

Antonio Silva Milan, il ruolo di Jorge Mendes e la situazione col Benfica

Antonio Silva è assistito da Jorge Mendes, lo stesso agente di Gonçalo Ramos, elemento che può favorire i dialoghi tra le parti. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Benfica e i tentativi di rinnovo delle Aguias non hanno ancora portato alla fumata bianca.

Il club portoghese, guidato dal presidente Manuel Rui Costa, ha inserito pubblicamente Silva tra i giocatori per la prossima stagione, ma la situazione contrattuale rende la cessione uno scenario possibile. Senza rinnovo, infatti, il rischio sarebbe quello di perdere valore nei

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Il Milan potrebbe mettere sul tavolo una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro per provare a convincere il Benfica a lasciarlo partire subito. L’arrivo in Portogallo di un centrale più esperto come Clément Lenglet potrebbe inoltre agevolare l’uscita del classe 2003.

Antonio Silva Milan, carriera e traguardi raggiunti

Antonio Silva, nato a Viseu, è cresciuto nel settore giovanile del Benfica dopo le prime esperienze con CF Os Repesenses e Viseu United. Il salto di qualità è arrivato nella stagione 2021/22, quando è stato tra i protagonisti della squadra Under 19 vincitrice della UEFA Youth League.

Nel 2022 è stato promosso in prima squadra, imponendosi rapidamente come uno dei difensori portoghesi più interessanti della sua generazione. Nel suo palmarès figurano la Liga Portugal 2022/23, la Coppa di Lega portoghese 2024/25, la Supercoppa portoghese, la UEFA Youth League e la Nations League con il Portogallo.

Antonio Silva Milan, caratteristiche tecniche e fisiche

Alto 1,87 metri, destro naturale, Antonio Silva è un centrale moderno: fisico, aggressivo nei duelli e pulito nella costruzione dal basso. Può giocare in una difesa a quattro, ma anche adattarsi a una linea a tre come braccetto di destra.

Il suo profilo unisce anticipo, senso della posizione, qualità nel primo passaggio e personalità. Per Amorim, rappresenterebbe un rinforzo ideale per alzare il livello tecnico e strutturale della difesa del Milan.